Hendrik Terras kulutas eurovalimiste kampaaniale 23 000 eurot Heleniuse raha

Terrase enda vahenditest tehtud valimiskampaania maksis 23 344 eurot, millest 10 314 läks OÜ-le Hull Pull telereklaami ja muude kulude katteks, umbes 9000 kümnete erinevate arvete alusel Facebooki emafirmale Meta ning väiksemad summad muudele teenusepakkujatele, selgub erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) veebilehel avaldatud andmetest. Kogusummast 23 265 maksis Helenius, Terras, kes valituks ei osutunud, tasus isiklikest vahenditest 78 eurot.

Eesti 200 juhtimise suhtes rahulolematu olnud Helenius lahkus erakonnast möödunud sügisel, kuid see ei takistanud tal Terrast toetamast.

"Ma suhtlen Hendrikuga suhteliselt tihti ja mulle Hendrik meeldib. Eriti meeldib mulle tema juures see, et ta on nii aus, kui saab olla. Ausust ei saa Eesti poliitikas kunagi liiga palju olla. Mulle meeldivad sellised inimesed ja sellepärast ma otsustasingi nimelt Hendrikut toetada," selgitas ta ERR-ile.

Küsimusele, kas Terras lubas Heleniusele 23 265 euro eest ka mingeid vastuteeneid, vastas ettevõtja: "Ei, absoluutselt mitte. Ma ütleksingi, et Hendrik on väga-väga aus inimene ja poliitik. Sellistest asjadest pole me kunagi rääkinud."

Terras ise ütles, et tal on Heleniusega Eesti tulevikust ühine nägemus.

"Nendes küsimustes, kus Eestil seisavad kolme kuni seitsme aasta plaanis kõige suuremad väljakutsed, on meil ühine nägemus. Me oleme arutanud erinevaid lahendusi, kuidas nendele küsimustele läheneda," rääkis ta.

Eesti 200 valimisnimekirjas seitsmendal positsioonil kandideerinud Terras kogus europarlamendi valimistel 1449 häält. Seda oli rohkem kui erakonna esimehel ja nimekirja esinumbril Margus Tsahknal (1416), kuid samas vähem kui näiteks kolmandal numbril Kalev Stoicescul (1678). Kokku sai Eesti 200 nimekiri 9587 häält.

Kuna Euroopa Parlamendi uks jäi Terrasele suletuks, küsis ERR, kas võib öelda, et raha läks tuulde?

"Ei, absoluutselt mitte. Mina nii naiivne ei olnud, et oleksin arvanud, et Eesti 200 võinuks saada europarlamenti. Mina tahtsin esiteks lihtsalt Hendrikut toetada ja näha, et tal oleks võimalikult hea tulemus võrreldes teiste erakonna kandidaatidega," ütles Helenius.

Ta kinnitas, et on nõus erakonda uuesti püsivalt toetama, kui Terras peaks Eesti 200 esimeheks saama. Seda, kas ta kandideerib või mitte, Terras veel selge sõnaga välja ei ütle.

"Kindlasti ma selle peale mõtlen. Aga noh, siin ei mängi mina üksinda rolli. Siin mängivad kindlasti rolli minu pere, minu toetajad ja mõttekaaslased. Et kuidas nemad seda erakonna tulevikku (mõttekaaslased ja toetajad) näevad. Sellised arutelud käivad ja otsuseid langetatakse siis, kui on nende otsuste langetamise aeg ja koht."

Teised Eesti 200 nimekirjas europarlamenti kandideerinud poliitikud isiklikke valimiskulusid ei ole deklareerinud.

Eesti 200 poliitilise tegevuse kulud kümnekordistusid kampaania ajal

Kuna ERJK kodulehel erakondade kampaaniakulusid eraldi ei esitata, saab nende kulutusi hinnata esimese ja teise kvartali poliitilise tegevuse kulude võrdlemisel

Kui esimeses kvartalis kulutas Eesti 200 oma poliitilise tegevuse rahastamiseks 42 634 eurot, siis teises kvartalis kulus samaks otstarbeks 327 273 eurot. Kahe kvartali erinevus on seega 284 639 eurot.

Kui esimeses kvartalis kulutas Eesti 200 reklaamile 24 471 eurot, siis teises kvartalis läks samaks otstarbeks kümme korda rohkem ehk 248 745 eurot. Avalike ürituste korraldamise eest maksis erakond teises kvartalis 53 439 eurot, mida on samuti üle kümne korra rohkem kui esimeses kvartalis (4648 eurot), suhtekorralduskulud olid 24 110 ehk ligi kaks korda suuremad kui esimeses kvartalis (13 375 eurot).