Orbán pärast kohtumist Putiniga: erimeelsused Ukraina sõja osas on väga suured

"Peaminister Orbán saabus Moskvasse osana oma rahumissioonist," ütles Ungari valitsuse pressisekretär Bertalan Havasi riiklikule uudisteagentuurile MTI ja lisas, et Ungari peaminister kohtub Moskvas Putiniga.

Ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas, et Putini ja Orbáni vahelistel kõnelustel arutatakse Ukraina teemat.

Läbirääkimistel osalesid Vene poolelt ka Putini abid Juri Ušakov ja Vladimir Medinski ning välisminister Sergei Lavrov.

Agentuur Bloomberg oli varem vahendanud Ungari valitsusametnikku, kelle sõnul arutab Orban läbirääkimistel Venemaa juhtkonnaga oma "rahumissiooni" Ukraina konflikti lahendamiseks. Reedel teatas Ungari peaministri esindaja Zoltan Kovacs sotsiaalvõrgustikus X, et "peaminister Orban saabus [konflikti] reguleerimise missiooni raames Moskvasse läbirääkimistele Venemaa presidendi Vladimir Putiniga".

Orban kinnitas reedel, et esindab rääkides Venemaaga Ukraina teemast ainult oma riiki, mitte Euroopa Liitu.

Samas ütles Putin reedel, et eeldatavasti räägib Moskvasse saabunud Orban Ukraina asjus Euroopa Liidu nimel, sest Ungari on EL-i eesistuja.

"Ma olen aru saanud, et seekord ei tulnud sa meie kauaaegse partneri, vaid Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana," ütles Putini kohtumise alustuseks ja lisas, et ootab Orbánilt "Euroopa partnerite seisukohta" Ukraina küsimuses.

Samas rõhutas ametist lahkuv Euroopa Ülemkogu president Charles Michel juba neljapäeva õhtul, kui Orbani Moskvasse-sõit sai avalikuks, et EL-i roteeruval juhtriigil ei ole mandaati suhelda liidu nimel Venemaaga.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine. — Charles Michel (@CharlesMichel) July 4, 2024

"Euroopa Ülemkogu on selgesõnaline: Venemaa on agressor, Ukraina on ohver. Ükski Ukraina kohta käiv arutelu ei saa toimuda Ukrainata," kirjutas Michel sotsiaalmeedias.

Putin Orbánile: rahu jaoks peab Ukraina taganema

Putin ütles reedel Moskvat külastanud Orbánile, et kui Ukraina tahab rahu, peab ta taanduma neljast oblastist riigi ida- ja lõunaosas, mille Kreml enda väitel annekteeris.

"Me räägime kõigi vägede täielikust taandumisest Donetski ja Luhanski rahvavabariigist ning Zaporižžja ja Hersoni oblastist," ütles Putin riigitelevisioonis pärast kõnelusi, mis olid tema sõnul "otsekohesed ja kasulikud".

Kreml: Orbáni Moskva-visiit on Ungari algatus

Orbáni Moskva-visiidi algatus kuulus Ungari valitsusjuhile endale, Moskva sai kolmapäeval sellekohase ettepaneku, ütles reedel Kremli pressisekretär Dmitri Peskov.

"Jah, see oli Ungari algatus," ütles ta telekanali Rossija 1 saate "Moskva, Putin" saatejuhile Pavel Zarubinile.

Peskov lisas, et ettepanek sellise visiidi läbiviimiseks laekus sõna otseses mõttes üleeile.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Eric Mamer teatas reede lõunal, et Orbán ei kooskõlastanud oma visiiti EL-iga.

Ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles Brüsselis pressikonverentsil, et oma Venemaa-visiidi ajal esindab Orbán oma riiki, mitte allianssi.

"Loomulikult ei esinda Viktor Orbán neil kohtumistel NATO-t. Ta esindab oma riiki," rõhutas Stoltenberg.

Tema sõnul teavitas Orbán siiski enne oma Moskva-visiiti sellest NATO liikmesriike.

Ukraina: Orbáni Moskva-visiit pole Kiieviga kooskõlastatud

Ukraina kritiseeris reedel Ungari peaministri visiiti Moskvasse, mille käigus kohtus ta sõja arutamiseks Vene režiimi juhi Putiniga.

"Selle reisi otsuse tegi Ungari ise, ilma Ukrainaga kokku leppimata ega koordineerimata," teatas välisministeerium.

"Meie riigi jaoks on vääramatu põhimõte "ei mingeid kokkuleppeid Ukraina kohta ilma Ukrainata" ja me kutsume kõiki riike sellest rangelt kinni pidama," lisati avalduses.

"Ainus realistlik tee õiglase maailmakorra taastamiseks on rahuvalem. Nagu näitas Šveitsis toimunud esimene üleilmne rahutippkohtumine, millest võttis osa ka Ungari, jagavad rohkem kui sada riiki ja rahvusvahelist organisatsiooni rahunägemust, mis põhineb Ukraina terviklikkuse austamisel ja ÜRO põhikirjal," märkis ministeerium.

"Rahutippkohtumise formaat on võtmealus õiglase maailma taastamise võimaluste leidmiseks," rõhutati avalduses.

"Ukraina on pärast Ungari peaministri visiiti Kiievisse jätkuvalt konstruktiivselt valmis edasiseks kahepoolse koostöö ja Euroopaga lõimumise arendamiseks," lisas Ukraina välisministeerium.

Orbán: Ukraina sõja lõpetamiseks on vaja palju samme

Orbán ütles reedel pärast kohtumist Putiniga, et erimeelsused Ukraina sõja osas on väga suured ja konflikti lõpetamiseks on vaja palju samme.

"Ma olen leidnud, et seisukohad on teineteisest väga kaugel. Samme, mida on vaja sõja lõpetamiseks ja rahu toomiseks, on palju," ütles Ungari liider Moskvas pressikonverentsil Putiniga.

"Kuid dialoogi ja dialoogi taastamise mõttes on esimene oluline samm täna astutud ja ma jätkan seda tööd," lisas ta.

Orban ei edastanud Putinile mingeid sõnumeid Zelenskilt

Orban ei edastanud Putinile ühtegi sõnumit Ukraina presidendilt Volodõmõr Zelenskilt, ütles Putini abi Juri Ušakov ajakirjanikele.

"Ei, ta ei teinud seda," ütles Ušakov sellekohasele küsimusele vastates. "Kõik on korras. Peaminister ja president tunnevad teineteist hästi ja usaldavad teineteist, seega räägiti peamiselt kõikidel Ukraina kriisiga seotud aktuaalsetel teemadel," kommenteeris Ušakov kohtumist.

Küsimusele, mis rollis Orban Moskvasse saabus, vastas Ušakov: "Kõigepealt Ungari peaministrina, aga keegi ei ole teda vabastanud ka kuuekuusest Euroopa Liidu eesistuja kohustustest."