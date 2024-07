Koalitsiooni moodustajad otsivad lahendusi tervisekassa rahapuudusele

"Täna me oleme loomulikult sellises olukorras, kus tervisekassal on raha puudujääk ja seda on võimalik lahendada kahel viisil. Üks on raha juurde leida, aga me kõik teame, milline on meil riigieelarve olukord, see ei ole väga lihtne. Võime siin arutada erinevaid viise ja allikaid selle raha leidmiseks, aga tegelikult meil täna seda täiendavat ressurssi kuskilt võtta ei ole," tõdes sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE).

"Sotsiaaldemokraatliku Erakonna positsioon on, et Eesti panustab tervishoidu niigi vähem kui Euroopa Liidu riigid keskmiselt, inimeste omaosaluse tase on kõrge ehk solidaarse tervishoiusüsteemi säilitamine on meie jaoks prioriteetne. See eeldab kas täiendavate tuluvahendite leidmist tervisevaldkonna eelarvesse või siis tervisekassa teatud kulude välja viimist muudesse valdkondadesse," ütles SDE aseesimees Tanel Kiik.