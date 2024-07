Bideni hinnangul on tema vaimne teravus päris hea

"Ma olen vana. Aga esitaks olen ma vaid kolm aastat vanem, kui Donald Trump. Ja teiseks on mu vaimne teravus olnud päris kuradima hea," ütles Biden meediakanalile NBC antud intervjuus.

Biden ütles esmaspäeval antud intervjuus ühtlasi, et tunneb end USA eriteenistusega turvaliselt ja kiitis agente oma eluga riskimise eest Trumpi mõrvakatse ajal.

"On endiselt lahtine küsimus, kas nad oleksid pidanud tulistamist ette nägema," märkis Biden siiski.

Biden lubas esmaspäeval ühtlasi Trumpile vastu astuda järgmisel valimisdebatil.

"Ma hakkan temaga vaidlema, me leppisime kokku, septembris," ütles USA president intervjuus.

Biden ütles enne seda, et vabariiklaste asepresidendikandidaat J.D. Vance on sisulistes küsimustes Donald Trumpi kloon.

Biden kommenteeris Ohio senaatori asepresidendikandidaadiks nimetamist, kui ajakirjanikud selle kohta tema arvamust küsisid.

President kordas, et poliitiliste vaadete osas ta meestes vahet ei näe.

New York Times teatas samal ajal, et Bideni kampaaniameeskond on vastu võtnud meediakanali CBS ettepaneku asepresident Kamala Harrise ja J.D. Vance'i valimisväitluse korraldamise osas.