Politico: Trumpi valik J.D. Vance'i kasuks on löök Ukrainale ja Euroopale

Vabariiklaste partei presidendikandidaat Donald Trump nimetas enda asepresidendikandidaadiks Ohio senaatori J.D. Vance'i ning veebiväljaanne Politico kirjutab, et see on löök Euroopale ja Ukrainale. Vance on isolatsionist ja pole toetanud Ukraina sõjalist abistamist.

Trump on praegu populaarseim USA presidendikandidaat ning võib võita novembris toimuvad valimised. Euroopa muretseb nüüd, et Trumpi juhtimisel võib muutuda USA senine välispoliitiline kurss.

Esmaspäeval selgus veel, et Trump valis oma asepresidendikandidaadiks J.D. Vance'i. Nüüd muretsetakse Euroopas veel rohkem, et USA lõpetab abi andmise Ukrainale, kui Trump peaks valimised võitma.

Vance on 39-aastane Ohio osariigist pärit senaator, kes ei toetanud viimast Ukraina abistamise paketti. Samuti leiab ta, et Euroopa riigid ei kuluta kaitsele piisavalt raha ning sõltuvad seetõttu liiga palju USA-st.

Vance ei toeta täiendavate rahaliste vahendite eraldamist Ukrainale ning ütles juba veebruaris, et Ameerika ei saa lõputult tšekke välja kirjutada. Euroopa riigid tunnevad juba Vance'i retoorika pärast muret ning üks anonüümne kõrge EL-i ametnik ütles, et tema asepresidendikandidaadiks nimetamine oli "katastroof" Ukraina ja laiemalt ka Euroopa Liidu jaoks.

Vance oli varem Trumpi kriitik, kuid nüüd on tema tulihingeline toetaja. Veebruaris osales ta Müncheni julgeolekukonverentsil ning andis siis Politicole intervjuu. Ta seletas siis ka, miks USA ei peaks Ukrainat aitama.

"Meil pole lihtsalt tootmisvõimsust, et Ida-Euroopas lõpmatuseni maismaasõda toetada. Ja ma arvan, et juhtide kohustus on see oma rahvale välja öelda. Kui kaua see kestab? Kui palju see eeldatavasti maksma läheb? Ja mis kõige tähtsam, kuidas me tegelikult peaksime ukrainlaste toetamiseks mõeldud vajalikke relvi tootma?" rääkis toona Vance.

Samas suurem osa Ukraina abistamiseks eraldatud rahast ei lahkugi USA-st. Suur osa rahast läheb hoopis USA relvafirmadele, mis tarnivad siis sõjalist varustust Ukrainale.

Vance leiab veel, et Euroopa riigid ei investeeri riigikaitsesse piisavalt raha.

"Kolm aastat on eurooplased meile rääkinud, et Vladimir Putin on Euroopale eksistentsiaalne oht. Ja kolm aastat pole nad sellele reageerinud nii, nagu see vastaks päriselt tõele, "ütles aprillis Vance. Ta tõi siis eelkõige esile Saksamaa kaitsepoliitika.

Vance leiab samuti, et protektsionism on lahendus USA majandusprobleemidele ning leiab, et Washington peaks kehtestama importkaupadele kõrge tollimaksu. Selline majanduspoliitika võib aga kahjustada EL-i ja USA kaubandussuhteid.

Poliitikuna üritab Vance näidata, et kaitseb USA tööliste huve ning leiab, et riik peab rakendama Hiina suhtes karmimaid meetmeid. Ta on veel ka Iisraeli tulihingeline toetaja.