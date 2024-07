ERR USA-s: kõik vabariiklased pole Vance'iga Ukraina toetamises ühel arvamusel

USA Ohio osariigi senaator James David (J. D.) Vance pidas vabariiklaste kongressil oma esimese avaliku kõne Donald Trumpi asepresidendikandidaadina. Kui Vance on olnud vastumeelne Ukrainale sõjalise abi andmisele, siis kõik vabariiklased temaga samal arvamusel ei ole.

Peamiselt sisepoliitikale keskendunud Vance kõneles põgusalt ka välispoliitikast ja ütles, et enam ei tule tasuta sõite Ameerika maksumaksja kulul.

"Üheskoos hoolitseme selle eest, et liitlased jagaksid meiega maailmas rahu tagamise koormat. Pole enam tasuta sõite neile, kes on kasutanud ära Ameerika maksumaksja suuremeelsust," kõneles Vance vabariiklaste kongressil Milwaukees.

"Täpselt naelapea pihta. Me ei peaks Ukraina peale rohkem raha kulutama. Nad ei ole kunagi olnud meie liitlased. Esimest korda ametis olles hoidis Trump Ukraina presidendi vaos. Tegelikkuses said nad kenasti läbi. Samuti hoidis ta ka Putinit vaos," kommenteeris Texase delegaat Bruce Hausman.

"Anname teistele riikidele palju raha, kuid ei suuda kontrollida mõningaid väga olulisi probleeme siin kodus nagu meie piirikriis. See tekitab paljudes suurt muret," ütles Alabama delegaat Courtney.

Ohio senaator on väljendanud vastasseisu Ukrainale sõjalise abi andmisele. Veel sel kevadel hääletas J. D. Vance kongressis ligi 60 miljardi dollari suuruse abipaketi vastu. Kõik vabariiklased pole selles temaga aga sama meelt.

"USA peaks jätkama iga riigi toetamist, kus esineb ennekuulmatu vägivald ja agressioon. See maailm on meie kõigi jaoks piisavalt suur ja me elame aastal 2024. 17. või 18. sajandi stiilis mõtlemiseks pole lihtsalt ruumi," rääkis Alabama delegaat Clint Grantham.

"Arvan, et USA peaks Ukrainat toetama ja mis kõige tähtsam – sõjale lõpu tegema. Usun, et president Trumpi tugev USA juhtimisstiil suudaks mõlemad osalised laua taha tuua," ütles Wisconsini delegaat George Bureau.

Kuid mida arvavad J. D. Vance'i kõnet kuulamas olnud vabariiklased NATO-st?

"Ma ei arva sellest suurt midagi ja ma olen endine sõjaväelane. Veelkord, NATO liikmed peavad oma rahalist kohustust täitma. Loodetavasti Trumpi teisel ametiajal see ka juhtub," ütles Texase delegaat Bruce Hausman.

"Teate, NATO mängib meie mõlema tulevases julgeolekus olulist rolli, eriti Euroopa jaoks. Me kõik hakkame mõistma, et me peame suutma Venemaaga koos eksisteerida," rääkis George Bureau.

Vabariiklaste kongressile paneb neljapäeval Milwaukees punkti Donald Trumpi kõne.