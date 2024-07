Tallinna lennujaama ehitatakse trammiteele haru juurde

Veel ühe trammitee haru rajamine loob võimaluse edaspidi parendada ühendust lennujaama ja Ülemiste äripiirkonnaga, kuna vajaduse korral saab linn tulevikus avada sel suunal ühe lisaliini, ütles abilinnapea Kristjan Järvan.

Trammitee haru ehitamiseks on linnale kuuluv transpordiettevõte Tallinna Linnatransport ette valmistamas projekteerimishanget, ehitustööd on planeeritud järgmiseks aastaks ja uus harutee peaks valmima 2025. aasta lõpuks.

Rail Balticu terminali ehituse tõttu praegu trammid lennujaama ei sõida, ühendus taastub 2026. aasta jaanuaris. Samas on teada, et kui enne ehitustöid sõitis lennujaamani tramm number 4 (Tondi-Lennujaam), siis peale ehitustööde lõppu hakkab vähemalt sinna sõitma liin number 2, mis hakkab teenindama uut Vanasadama liini. Tramm number 4 peaks uueks lõpp-peatuseks saama Suur-Paala.

Muutused tähendavad, et kui varem oli lennujaama võimalik sõita trammiga Tondi suunalt, siis peale ehitustööde lõppu Kopli suunalt.

Uue haru rajamine aga tähendab, et mingil hetkel saaks ka liini 4 suunata taas lennujaamani. Mullu septembris ütles Tallinna transpordiameti juhataja Indrek Gailan ERR-ile, et lennujaamaga lisaraja ehitamiseks kokkuleppeid pole sõlmitud, mis võimaldaks uue trammiliini viimist lennujaamani, kuid teema on arutluse all.

Teise trammiliini jaoks vajalik lisaharu võiks maksma minna mõnisada tuhat eurot, ütles Gailan toona.