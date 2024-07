Bild: Orban innustab EL-i taastama suhteid Venemaaga

Ajaleht kirjutas, et kiri on A4 formaadis poolteist lehekülge pikk ja Oraán tõi selles välja kümme alajaotustega punkti.

Eelkõige avaldas Ungari peaminister arvamust, et "sõja ägedus" Ukrainas "kasvab lähitulevikus järsult".

Lisaks nõudis Orban läbirääkimisi Hiinaga "rahukonverentsi" korraldamiseks, diplomaatiliste suhete taastamist Venemaaga, aga ka "poliitilist pealetungi" lõunamaade vastu, kelle "lugupidamise oleme kaotanud oma seisukoha tõttu Ukraina sõjas".

Niisamuti arvustas Orban oma kirjas USA praegust presidenti Joe Bidenit, arvates, et "ta ei suuda muuta USA praegust sõjameelset poliitikat ja seetõttu ei saa temalt oodata uut poliitikat".

Ungari peaminister kiitis samas Donald Trumpi Ukraina sõja võimaliku lõpetamise eest.

"Ma võin kindlalt väita, et kohe pärast valimisvõitu ei jää ta ootama inauguratsiooni, vaid on valmis kohe tegutsema rahuvahendajana. Tal on selleks üksikasjalikud ja põhjendatud plaanid," väitis Orban.

Samas hoiatas ta, et Trumpi võit USA valimistel läheb Euroopa Liidule kalliks maksma: "Olen rohkem kui veendunud, et president Trumpi tõenäolise võidu korral muutub USA ja EL-i vaheline koormuse jaotus Ukrainale rahalise toetuse andmise osas EL-ile oluliselt ebasoodsamaks."