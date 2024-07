Vabariiklaste kongress: Vance lubas kaitsta USA töölisklassi huve

Ohio senaator J.D. Vance sai ametlikult vabariiklaste partei asepresidendikandidaadiks ning rääkis, et kavatseb seista USA töölisklassi huvide eest. Vance kutsus üles kehtestama välistööjõule piiranguid ning süüdistas Hiina komparteid katses ameeriklaste arvelt rikastuda.

Hiljuti selgus, et taas USA presidendiks pürgiv Donald Trump nimetas enda asepresidendikandidaadiks J.D. Vance'i. Kolmapäeva õhtul võttis Vance nominatsiooni ka ametlikult vastu.

Seejärel pidas Vance ka kõne vabariiklaste kongressi ees ning lubas, et kui Trump naaseb Valgesse Majja, siis hakkab ta kaitsma töölisklassi huve. Vance rääkis, et Trumpi teine administratsioon ei lase Hiina komparteil ehitada oma keskklassi USA kodanike turjale, vahendas CNBC.

Vance lubas veel taltsutada Wall Streeti ärihuve ning ütles, et USA peab lõpetama välisriikidest energiaallikate tarnimise.

Välispoliitika osas lubas Vance, et järgmine administratsioon saadab USA sõdurid sõtta ainult siis, kui see on vajalik.

"Kuid nagu president Trump näitas ISIS-e kõrvaldamisega, et kui me virutame, siis virutame ka kõvasti," ütles Vance.

Vance rääkis veel, et USA liitlased peavad hakkama rohkem panustama ning Ameerika maksumaksjate ärakasutamine tuleb lõpetada.

"Koos tagame, et meie liitlased jagavad maailmarahu tagamise koormat," rääkis Vance.

Vance on teeninud neli aastat merejalaväelasena ning käinud Iraagis missioonil. Tal on Ohio ülikoolist politoloogia- ja filosoofiakraad. Ta on õppinud Yale'i õigusteaduskonnas.

Vance on avaldanud menuka mälestusteraamatu "Hillbilly Elegy", mida mõni arvustaja kirjeldas kui pilku konservatiivse valgenahalise töölisklassi ellu, mis sageli tähelepanuta jäetakse.