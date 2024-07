Pevkur jätkab kaitseministrina, maksuküüru kaotamine lükkub edasi

Ametlikult tuleb ära oodata Reformierakonna juhatuse koosolek, mis algab kell 10, ütles Pevkur reede hommikul saatejuhi küsimustele vastates.

Pevkur möönis samuti, et Mart Võrklaev rahandusministrina ei jätka ja sotsiaaldemokraadid saavad ühe ministrikoha juurde. See on uus ministriportfell.

Neljapäeva õhtul said valitsust moodustavad erakonna ehk Refrormierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) ja Eesti 200 läbirääkijate poolt kokku lepitud koalitsioonilepingu teksti. Reedel arutavad seda erakondade juhatused ja volikogud, kes eelduslikult annavad lepingule heakskiidu ja esmaspäeval peaks see saama riigikogu koalitsioonisaadikute allkirjad.

Lepingust rääkides mainis Pevkur maksuküüru kaotamise aasta võrra edasi lükkamist, lisatähelepanu laskemoonavarule, bürokraatia vähendamist, planeeringute kiirendamist. "Võtame eesmärgi, et julgeolek ja majandus ehk teemad, kus kõige valusam on, saavad fookusesse," selgitas ta. "Välisinvestoritele ja majanduskeskkonnale on vaja kindlus anda. Kui majandust käima ei saa, siis pole mõtet ka rääkida paremast eelarve laekumisest."

Teada on ka, et põhimõtteliselt on koalitsioonipartnerid kokku leppinud, et järgmise kolme aasta jooksul kärbivad ministeeriumid oma valitsemisalade kulusid kümne protsendi võrra. Kärpeprotsent seatakse nii tööjõukuludele, majandamiskuludele kui ministeeriumite antavatele toetustele. Tulevad ka mõned erandid, näiteks tööjõukulude kärpearvutusse ei võeta õpetajate, päästjate, politseinike ja tegevväelaste palkasid.

Kiik: ministrid kinnitab sotside juhatus pühapäeva õhtul

SDE aseesimees ja läbirääkimisdelegatsiooni liige Tanel Kiik ütles sama hommikusaate teises usutluses, et pensionide küsimus oli üks tähtsamaid ning mingeid indekseerimise muutusi ei tule.

Kiik mainis koalitsioonilepingust rääkides maksutõuse suurusjärgus 500-600 miljonit eurot aasta kohta.

"Aeg, kus ma olen taas valitsuse liige, võib saabuda, aga see ei saabu praegu," ütles Kiik enda ministriks saamise kohta.

SDE ministrid kinnitab sotside juhatus pühapäeva õhtul, ütles Kiik.

Et SDE saab ühe portfelli juurde, siis peab erakond valitsusse tooma vähemalt ühe uue liikme.

SDE ja Reformierakonna volikogud kogunevad reedel kell 14 koalitsioonilepingut kinnitama. Eesti 200 juhatus kohtub hommikul.