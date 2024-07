Saarts: uus koalitsioonilepe muudab maksupoliitika ennustatavamaks

Tallinna Ülikooli politoloog Tõnis Saarts ütles, et uus koalitsioonilepe on võrreldes eelmisega süsteemsem ning muudab maksu- ja eelarvepoliitika ennustatavamaks.

Saartsi sõnul on ka uues koalitsioonis ohjad tugevalt Reformierakonna käes, kuigi näiteks sotsiaaldemokraadid on muutunud riigikogus ühinemiste tõttu tugevamaks ning neil on uues valitsuses ka üks ministriportfell rohkem.

Arvestades riigi rahalist seisu ei olnud Saartsi sõnul uuel koalitsioonil leppe koostamisel väga palju võimalusi.

"Selle leppe puhul minu meelest väga paljuski tegemist sundvalikutega. Arvestades riigi rahanduse olukorda oleks ka väga vastutustundetu, kui poliitikud selle täiesti tähelepanuta jätaks. Pigem makse langetaks kui tõstaks ja tõstaks laenukoormust selle asemel. Ega siin eriti valikukohti ei olnud. Tänases julgeoleku- ja majandusolukorras on ju selge, et maksupoliitika ja maksutasemed, mis Eestil on olnud, need on ajale jalgu jäänud. Ühiskonna nõudmised on veidike teistsugused. Geopoliitilised väljakutsed on veidike teistsugused ja kes see valitsus ja järgmine valitsus peavad nendega kohanduma," rääkis Saarts.