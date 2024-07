Ettevõtjad on koalitsioonileppe asjus äraootaval seisukohal

Uus valitsus on võtnud eesmärgiks viia üheksa kvartalit langenud majandus taas kasvuteele. Ettevõtjate sõnul on veel vara öelda, kas koalitsioonilepe tõstab tööstuse konkurentsivõimet või mitte, kaitsetööstus näeb aga uusi võimalusi.

Uues koalitsioonileppes on ette nähtud eraldi peatükk selle kohta, kuidas panna majandus kiiremini kasvama ning meelitada Eestisse uusi tööstusettevõtteid. Näiteks soovib valitsus kiirendada planeeringute läbiviimist, reformida tegevuslubade väljastamist või vähendada elektrienergia kulusid.

Ühtlasi plaanib valitsus luua rahvusvaheliselt atraktiivse paketi, et meelitada Eestisse rohkem välisinvesteeringuid.

"Neil ettevõtjatel, kes sooviksid siia investeerida, on erinevad mured. Kellel on näiteks mure, et saada võimalikult mõistliku hinnaga energiat. Kellel on vaja ehk mingeid regulatiivseid norme muuta. Või tööjõuküsimus. /.../ Majandus- ja tööstusministrina on mul ülesanne ettevõtjatega läbi rääkida, mida riik saab teha, on see seadusandluses või planeeringutes, et muuta Eestisse tulemine atraktiivsemaks," rääkis majandus- ja tööstusministrikandidaat Erkki Keldo (RE).

Samal ajal tõstab valitsus ka makse. Kahe protsendi võrra tõstetakse käibe- ja tulumaksu. Ühtlasi hakatakse maksustama ka ettevõtete kasumeid.

Kaubandus-tööstuskoja juhi Mait Paltsi sõnul on veel vara öelda, kas uus koalitsioonilepe tervikuna soodustab tööstuste arengut või mitte. Kõik sõltub tema sõnul sellest, kas ilusatele lubadustele vähendada näiteks bürokraatiat järgnevad ka reaalsed sammud.

Uutest maksudest mõjutab tööstust kõige vähem käibemaksutõus.

"Ettevõtetele kehtestatav tulumaks on hoopis teise iseloomuga ja ma arvan, et kogu paketist selgelt kõige negatiivsema mõjuga, kus me ei saa veel täna ka aru, mis selle sisu saaks olema ja milliseid muutusi see eeldab, sest tegu on nii kardinaalse ja põhimõttelise muudatusega Eesti maksupoliitikas," kommenteeris Palts.

Valitsus plaanib eraldi meetmeid ka kaitsetööstuse arendamiseks. Nii näiteks on plaan suunata võimalikult suur osa Ukrainale mõeldud abist Eesti kaitsetööstuse tellimusteks.

Kaitsetöösturid on rõõmsad, et esimest korda näeb valitsus kaitsetööstust osana laiemast kaitsevõime arendamisest.

"Kindlasti see koalitsioonilepe loob aluse Eesti kaitsetööstuse konkurentsivõimele, sest Eesti kaitsetööstuse ettevõtted teevad just selliseid murrangulisi uue ja uut lisandväärtust loovaid tooteid. Sellest lähtuvalt kindlasti meie jaoks see lisandväärtus, mida me taotleme, on palju suurem kui ka need potentsiaalsed mõneprotsendilised maksutõusud," rääkis kaitse- ja kosmosetööstuse liidu nõukogu juht Taavi Veskimägi.