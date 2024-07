Mertsina: uued maksutõusud mõjuvad rängemalt madalapalgalistele

"Margus Tsahkna väitis eile AK-s, et maksutõus lööb kõiki ühiskonnagruppe võrdselt. Käibemaksu tõus on regressiivne ehk mõjutab madalama sissetulekuga inimesi rängemalt," kirjutas Mertsina sotsiaalmeedias.

"Põhimõtteliselt sama on ka tulumaksu tõstmisega. Järgmisel aastal maksuküüru püsimine ja koos selle kaotamisega ilmselt tulumaksuvaba miinimumi tõstmine leevendavad seda osaliselt," lisas ta.

"Kokkuvõttes tähendab see tõenäoliselt varem prognoositust aeglasemat tarbimise kasvu, mis omakorda pidurdab maksulaekumisi. Mida riigil nii hädasti tarvis on. Eratarbimine on aga ligi pool SKP-st," võttis Mertsina kokku.

Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti 200 reedel avaldatud uues koalitsioonilepingus seisab, et 2025. aasta juulist tõuseb käibemaks 24 protsendini ning 2026. aasta algusest füüsilise isiku tulumaks samuti 24 protsendini, lisaks tõusevad täiendavalt alkoholi-, tubaka- ja bensiiniaktsiis.