Ministrikandidaadid rõhutasid kaitsevaldkonna ja majanduse tugevdamist

Michali sõnul on koalitsiooni peamiseks sihiks tugevdada kaitsevaldkonda. "Need otsused tehakse ette ära kolme aasta peale, eeskätt just kaitsevaldkonda sellises mahus kasvatada, sest meie naaber peab sõda Euroopa vastu, et parem on need otsused ära teha ja kärped samaoodi," ütles Reformierakonna peaministrikandidaat Michal reedel "Aktuaalsele kaamerale".

Kliimaministriks saav Yoko Alender sõnas, et uue koalitsioonileppega rõhutakse eeskätt ühiskonna jätkusuutlikkusele.

"Meil on ikkagi väga olulised poliitikaalgatused, nii kliimapoliitikas ja kliimakindla majanduse seadus, et tuua meile uut puhast tööstust, tõsta Eesti konkurentsivõimet, looduskaitset muuta efektiivsemaks, tulemuslikumaks ja metsanduse kestlikkus," loetles Alender.

Peatne majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo möönis, et riigi suurimaks väljakutseks on taastuvenergia arendamine ning planeeringute kiirendamine: "Me soovime järgnevatel aastatel tuua siia täiendavaid investeeringuid Eestisse, tänane valitsus on teinud juba ka otsused, et nii maismaa- kui meretuuleparke tuleks, see tähendab et siia on vaja suuri energiatarbijaid."

"Teine asi, mis me näeme, mis on täna takistuseks, on väga pikad planeeringu tähtajad, me võtame selle eraldi luubi alla," lisas Keldo.

Rahandusvaldkonda juhtima hakkava Jürgen Ligi sõnul ei ole uued muudatused kerged, ees ootavad lisakulutused.

"Kokkulepped on väga raskelt tulnud, need katavad juba tehtud lisakulusid, ka julgeolekus kui ka tulevasi lisakulusid ja kõik valdkonnad peavad siinkohal kokku hoidma," tõdes Reformierakonna rahandusministrikandidaat Ligi. "Läbirääkijad on kokku leppinud ettevõtluse paariprotsendilise lisamaksustamise, see nõuab veel läbitöötamist, sest seni oleme jooksvalt maksustanud vaid panku."

Välisministri ametis jätkav Margus Tsahkna pidas oluliseks investeerida eeskätt majandusse.

"Mida me tahame teha, on see et need investeeringud mida me siis teeme selle sama maksumaksja käest võetud rahaga, et see tuleks Eesti majandusse ja tööstusse ja see tähendab seda et muudame ka oma hankepoliitikat," rääkis Tsahkna.

Siseminister Lauri Läänemets lisas, et esmaseks prioriteediks on majandus ning toimetulek: "Esimene prioriteet on majanduse ja toimetuleku kasv, selles loogikas pikaajaliselt ja siis tuleb sinna riigikaitse ja julgeolek juurde."

Sotsiaaldemokraadid avaldavad oma erakonnasisesed ministrikandidaadid pühapäeval.