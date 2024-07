Narva-Jõesuu linn kavatseb kohalikust tuletornist turismimagneti teha

Punase-valgetriibuline tuletorn on Narva jõe suudmes seisnud juba pea 70 aastat. Kogu selle aja oli see külastajatele suletud, kuid varsti pääsevad kõik huvilised Narva lahele avanevat vaadet nautima.

Linnavalitsus sai tuletorni transpordiametilt 10 aastaks rendile ning kavatseb sellest teha kohaliku turismimagneti.

"Kui võrrelda neid vaateid teiste majakatega, meil on siin ikkagi, mida vaadata ja siis on erinev perspektiiv, kas või Narva-Jõesuu ranna poole või siis Venemaa poole, kuna meie tuletorn asub täpselt siin piiri ääres," rääkis Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.

Piletihinnaks kavandatakse viis eurot. Esimesed juhukülastajad pääsesid neljapäeval majakasse veel tasuta ja on tornist avaneva vaatega rahul.

"See on fantastiline koht ja näha nii mitut riiki korraga ühe pildi peal ja läbi vete. See koht on omaette vaatamisväärsus. Kui te Narva-Jõesuu majakasse ei tule, siis te pole Ida-Virumaal üldse käinudki," rääkis Jõgevamaa elanik Urbo.

Narva-Jõesuu linnavalitsusel on tuletorniga pikem plaan.

"Meil on plaanis kõigepealt korrastada tuletorni territoorium ja lisaks sellele meil on käimas ka muuli taastamise projekt. Juba paari aasta jooksul soovime kõik need asjad kokku panna, et võimalikult rohkem inimesi siia kohale tuua, sest Narva-Jõesuu on ju eelkõige kuurortlinn," rääkis Iljin.

30 meetri kõrgune tuletorn vajab seest veidi kõpitsemist ning lisaks mõtleb linnavalitsus, kuidas merevaadet segavat metallvõret läbipaistva klaasiga asendada.

Tuletorni ametlik avamine külastajatele on 3. augusti keskpäeval ning esialgu pääseb majakasse nädalavahetustel ja suuremate linnapidude ajal.