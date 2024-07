Harris tõi vabariiklaste Achilleuse kanna USA valimiskampaania keskmesse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et demokraatide presidendikandidaadi Kamala Harrise kampaania keskendub abordiõigusele ja asepresident üritab selles küsimuses vabariiklaste partei nõrkust ära kasutada.

Harris panustab valimistel aborditeemale ning on abordiõiguse jõuline toetaja. Erinevalt Bidenist teeb asepresident sel teemal aktiivset kampaaniat. Juba selle aasta alguses leiti, et Harris oli esimene president või asepresident, kes külastas abordikliinikut, vahendas The Wall Street Journal.

Harris lubab, et pöörab ümber 2022. aasta USA ülemkohtu otsuse. Toona pööras ülemkohus tagasi õigust abordile taganud Roe vs. Wade pretsedendi ning mitu osariiki kehtestas abordikeelu. Trump otsib nüüd tasakaalu abordivastasuse ning abordiõiguse vahel.

Harris käivitas aga esmaspäeval abordiõigusega seotud kampaaniaüritused, mille käigus avaldati videolõik, milles asepresident mõistis hukka Iowa osariigi uue abordiseaduse.

2024. aasta presidendivalimiste kampaania on seega täies hoos, Trump peab nüüd tegelema vastasega, kes võtab abordiõigust tõsisemalt kui tema endine rivaal Joe Biden. Hiljutine The Wall Street Journali küsitlus näitas, et 51 protsenti valijatest leidis, et Harris saab kõige paremini abordi küsimusega hakkama. Ainult 31 protsenti valijatest eelistas selles küsimuses Trumpi. Samas jäi Harris Trumpist maha sellistes küsimustes nagu sisseränne ja majandus.

"Tema jaoks on mõistlik seda teemat üles tõsta. Vabariiklased tahtsid naistelt seda vabadust ära võtta ja nüüd, kui nad seda tegid, tahavad nad sellest võimalikult vähe rääkida," ütles demokraatide küsitleja Mike Bocian.

Juuli alguses toimus Milwaukees vabariiklaste kongress, abordiga seotud küsimusi seal praktiliselt ei puudutatud. Abordivastased aktivistid loodavad samas nüüd samuti, et Harrise kandideerimise tõttu peavad vabariiklased sellele teemale pöörama rohkem tähelepanu.

Abordiõigust toetavad rühmad samas liiguvad juba Harrise selja taha. Näiteks abordiõigusega tegelev poliitiline tegevuskomitee Emily's List andis Harrise kampaaniale kaks miljonit dollarit.

Novembris võivad abordiõigused olla hääletusel vähemalt kuues osariigis, sealhulgas ka Arizonas, mis on kaalukeeleosariik. Hiljuti keelustas Iowa osariik abordid pärast kuuendat rasedusnädalat.

Harris asus nüüd rünnakule ja surus Trumpi ning tema asepresidendikandidaadi JD Vance'i kaitsesse. Trump ise nimetas ametisse kolm konservatiivset ülemkohtu kohtunikku, kes hääletasid Roe vs. Wade pretsedendi tühistamise poolt.

Biden samas teatas esmaspäeval kavast reformida ülemkohut, mille praeguses koosseisus on ülekaalus konservatiivsem tiib. Biden tahab piirata kohtunike ametiaega ning panna kohut võtma vastu põhiseaduse parandust, mis tühistaks hiljuti Trumpile puutumatuse andnud otsuse. Kohtureformi toetavad nüüd ka abordiõiguse toetajad.

Vaatlejad leiavad veel, et Vance on abordiõiguses veelgi konservatiivsem kui Trump. Vance leiab siiski samuti, et abordiga seotud küsimus tuleb jätta osariikide otsustada.

Vance'i pressiesindaja leiab nüüd, et demokraadid üritavad piirikriisilt ja elukalliduse tõusult tähelepanu eemale tõmmata.

"Senaator Vance on oma seisukoha välja öelnud. Ta nõustub president Trumpiga, et igal osariigil peaks olema võimalik ise kehtestada oma abordiseadused," ütles Vance'i pressiesindaja Taylor Van Kirk.