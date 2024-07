Valimised USA-s: Bideni taandumine lõi debattide ajakava segamini

USA president Joe Biden teatas hiljuti, et ei kandideeri uuesti presidendiks ning see lõi ka varem paika pandud debattide ajakava segamini. Vett segavad veel suured telejaamad, mis konkureerivad debati korraldamise õiguse pärast.

Teine Bideni ja Donald Trumpi debatt pidi toimuma 10. septembril. Bidenit pole enam võistlustules ning ka 10. septembriks kavandatud debati toimumine on nüüd küsimärgi all.

Demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris on andnud märku, et on valmis pidama debatti vabariiklaste kandidaadi Trumpiga. Samas pole veel selge, kas Trump tahab 10. septembril Harrisega debatti pidada. See tuleproov pidi toimuma telekanalis ABC.

Hiljuti teatas Trumpi kampaaniameeskond, et ei soostu valimisdebatiga enne, kui demokraadid on oma presidendikandidaadi nimetamise ametlikult vormistanud. Trump on teatanud, et eelistab debati korraldajana telekanalit Fox News.

Trump väidab nüüd, et 10. septembri kuupäev lepiti kokku siis, kui demokraatide kandidaat oli veel Joe Biden. Trump leiab veel, et ABC News on kallutatud meediakanal ning tasakaalu mõttes peaks debatt toimuma Foxis.

Debati korraldamise peale ihuvad hammast nüüd ka teised suured telekanalid.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et debati korraldamisest on huvitatud lisaks Foxile veel ka NBC News ja CBS News. Fox News ise tegi eelmisel nädalal ettepaneku, et korraldaks debati 17. septembril.

USA presidendivalimiste kampaanias on varsti käes otsustavad hetked, seis on tasavägine, kampaania läheb üha tulisemaks. Debattide ajakava puudumine tekitab riigis üha rohkem küsimusi.

Vaatlejad siiski leiavad, et suure tõenäosusega toimub veel vähemalt üks debatt. Debatid mängivad USA valimistes olulist rolli, seda vaatavad kümned miljonid inimesed. Bideni jaoks sai saatuslikuks juunis toimunud debatt, mille korraldas telekanal CNN.

CNN-i terav kriitik Trump saatis toona hoopis telekanali suunal kiidusõnu. Tema sõnul kohtlesid ajakirjanikud Dana Bash ja Jake Tapper mõlemat kandidaati õiglaselt. Mõned vaatlejad leidsid aga pärast debatti, et Tapper ja Bash oleksid pidanud reaalajas tegema faktikontrolli.

Samas telekanali NBC News endine tippjuht ja meediaekspert Mark Lukasiewicz ütles ajalehele The Wall Street Journal, et toona polnud sellise faktikontrolli järele vajadust.

"Kui mõlemal kandidaadil on võrdselt eetriaega, siis peab seda tegema teine kandidaat, see pole ajakirjaniku ülesanne," ütles Lukasiewicz.