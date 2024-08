Maduro üritab korrumpeerunud armee toel jääda võimule

Ajaleht The Wall Street Journal võttis vaatluse alla Venezuela režiimi ning tõi välja, et Nicolas Maduro on aastaid tänu armee toele püsinud võimul ning võib tänu sõjaväe toetusele jääda ka edaspidi riigi etteotsa. Lehe teatel on Venezuela armee läbi ja lõhki korrumpeerunud ning kõrgemad ohvitserid üritavad nüüd hoida Madurot riigi eesotsas.

Venezuelas puhkesid vaidlusaluste valimiste järel meeleavaldused ning Maduro juhitud režiim üritab nüüd protestijaid vaigistada. Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et sõjavägi on juba poole valinud.

Hiljuti said kokku armee kõrged ohvitserid ning kindral Vladimir Padrino tegi seejärel pöördumise ning avaldas toetust Madurole. Padrino süüdistas meeleavalduste puhkemises Ameerika imperialismi ning ütles, et armee jääb Madurole lojaalseks.

Padrino selja taga seisid teised kindralid ning pärast tema sõnavõttu skandeerisid ohvitserid "Chavez elab". Nad viitasid sellega sotsialistide liidrile Hugo Chavezile, kes oli Maduro mentor. Chavez ise valitses riiki raudse käega kuni 2013. aastani, seejärel sai režiimi etteotsa Maduro.

Maduro üritab võimul püsida ja on nüüd teinud panuse julgeolekujõududele. See koosneb ohvitseridest, kes on saanud Maduro režiimi ajal rikastuda. See kaader moodustab kaitseliini, mis võib jätta Maduro riigi etteotsa.

"Ma arvan, et Maduro jääb püsima. Tal on rahvusvahelised liitlased, tal on sõjaväe toetus. Relvastatud ülestõusu pole ja protestid vaibuvad," ütles USA-s asuva Amhersti kolledži professor ja Venezuela ekspert Javier Corrales.

Maduro on võimul olnud 11 aastat, ta pole kunagi rahva seas kuigi suurt populaarsust nautinud. Tema eelkäija Chavez, endine ohvitser, oli aga rahva hulgas populaarne. Chavez jättis Madurole päranduseks ka lojaalsed ohvitserid.

Juba Chaveze ajal võtsid ohvitserid üle riigi naftasektori, nende kontrolli all on ka narkokaubandus. Vastutasuks lubasid ohvitserid režiimi kaitsta.

"Chavez muutis kõike. Kõik seoti lojaalsusega. Chavez nimetas sellist süsteemi tsiviilvõimu ja sõjaväe liiduks. Maduro tugevdas seda süsteemi veelgi ning kaasas valitsemise juurde veel rühmitusi, mis tegelevad kokaiiniäriga," ütles Corrales.

Maduro liitlased juhivad nüüd kohtusüsteemi, prokuratuuri, valimiskomisjoni ja naftasektorit. Riigis tegutseb veel ulatuslik sisejulgeoleku üksus, mida nõustavad Kuuba luureohvitserid ja sõjaväelased.

Venezuela režiim teeb veel koostööd Venemaa, Hiina ja Iraaniga ning saab loota nende majanduslikule ja diplomaatilisele toetusele. Need riigid on samuti lääneliitlaste vastased. Venemaa jätkab sõjalist tegevust Ukrainas, Iraan samas rahastab Iisraeli-vastaseid terroriorganisatsioone.

Venezuela režiim pole aga mässumeelsete ohvitseride eest täielikult kaitstud. Mõnikord on rahulolematus sõjaväe ridades ka avalikuks tulnud. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et allohvitseride seas levivad režiimi-vastased meeleolud, kuna neid pole kaasatud valitsemisse ja nad peavad elama vaesuses, vahendas The Wall Street Journal.