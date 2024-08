Trumpi liitlased kulutavad noormeestele suunatud kampaaniale 20 miljonit

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et vabariiklaste partei presidendikandidaadi Donald Trumpi liitlased käivitavad ligi 20 miljonit dollarit maksva kampaania, mille eesmärk on meelitada rohkem noori meessoost valijaid ekspresidendi selja taha.

Trumpi liitlased lõid algatuse nimega Send the Vote, selle abil tahetakse tuua noor mehi valimiskastide juurde. Algatus peaks saama stardipaugu reedel, see kuulutatakse välja populaarses taskuhäälingusaates "Full Send".

Saates annab intervjuu Trumpi asepresidendikandidaat JD Vance. Trump ja tema liitlased üritavad nii sotsiaalmeedias oma haaret suurendada, kuna seal teeb aktiivselt kampaaniat ka demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris.

Trumpil on juba praegu USA noorte meessoost valijatega hea klapp. Paljud neist on parempoolsete vaadetega, kes pööravad suurt tähelepanu meelelahutusele ning spordile.

Trumpi liitlased moodustasid seetõttu mittetulundusühingu, mis ei pea oma rahastajaid avalikustama. Teada on, et projektiga on seotud Taylor Budowich, kes juhib Trumpi toetavat poliitilist tegevuskomiteed (PAC) nimega MAGA Inc.

Projekti raames kavatsetakse kulutada 20 miljonit dollarit, koostööd tehakse veel ka vabavõitlussarjaga UFC, mille juht on Trumpi toetaja Dana White. Ka Trump ise on suur UFC fänn.

Kampaania keskendub üheksale osariigile, nende hulgas on ka kaalukeeleosariigid Georgia, Põhja-Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona ja Nevada.

"Oleme näinud noorte inimeste liikumise kasvu, kes koonduvad Ameerikat toetava programmi taha, kes soovivad, et heaolu ning võrdsed võimalused oleks tagatud kõigile," rääkis Send the Vote algatuse kaasasutaja John Shahidi.

Grupp ise väidab, et on erapooletu rühmitus ja plaanivad meelitada noori inimesi registreerima valimistele. Selleks korraldavad nad spordiüritusi ning pidusid, kus sissepääsu juures peab noormees tõestama, et ta on valimistele registreeritud.

Noored inimesed võivad novembris toimuvatel valimistel mängida suurt rolli, seis on praegu tasavägine. Trump on juba enda selja taha meelitanud suure osa alla 30-aastaseid meessoost valijaid. See peegeldab kasvavat soolist lõhestumist USA valijate seas, sest alla 30-aastased naissoost valijad on jäänud demokraatide selja taha, vahendas The Wall Street Journal.