Toompeal asuva Eestimaa rüütelkonna hoone renoveerimistööd on jõudnud lõpusirgele. Riigikantselei soovib selle esindushoonena kasutusele võtta detsembri alguses ning hooajaliselt avada ka laiemale avalikkusele.

Riigikantselei sümboolikanõuniku Gert Uiboaia sõnul on renoveerimis- ja siseviimistlustööd valmis, kuid veel teostatakse pisiparandusi, seadistatakse süsteeme ning paigaldatakse sisseseadet ja mööblit.

"Hoone renoveerimisega seotud ehitustööd on üldiselt lõppenud ning siseviimistlustööd on samuti valmis. Praegu teostab ehitaja veel pisiparandustöid ja erinevate süsteemide seadistustöid. Samuti on alustatud sisseseade ja mööbli paigaldamisega," selgitas ta.

Hoone kasutuselevõtt on Uiboaia sõnul planeeritud detsembri algusesse. "Soovime hoone kasutusele võtta hilissügisel, ideaalis detsembri algupoole. Selleks ajaks peab olema kogu maja möbleeritud ning esindusruumidesse tuleb koostada ja välja panna Eesti kultuuri ja riikluse kujunemislugu jutustav ekspositsioon. Riigikantselei on alustanud ekspositsiooni loomist koostöös Eesti mäluasutustega," täpsustas sümboolikanõunik.

Viimati oli planeeritud hoone valmimine tänavu maikuuks. Uiboaed ei öelnud, miks siis hoone valmis ei saanud, kuid kinnitab, et tööd kulgevad plaanipäraselt. "Eestimaa esindushoone, endise nimega rüütelkonnahoone, renoveerimistööd kulgevad plaanipäraselt," ütles ta.

Valitsus võttis hoone renoveerimise otsuse vastu juba kümme aastat tagasi, kuid töödega saadi alustada alles kaks aastat tagasi. "Pärast põhjalikku kaalumist ja arutelu otsustas valitsus 2014. aastal selle väärika ajalooga hoone, mis on ka Unesco maailmapärandi objekt, renoveerida. Samal aastal alustas RKAS hoone renoveerimise ettevalmistamist. Teisel katsel õnnestus ehitushange ja 2022. aasta sügisel alustati renoveerimistöödega," lisas ta.

Rüütelkonna hoone saal enne renoveerimist Autor/allikas: Jürgen Randma

Hoone renoveerimisel tuli arvestada paljude muinsuskaitseliste piirangutega, mistõttu ei ole muudetud hoone välisilmet ega ruumijaotust. "Algne hoone on ehitatud esindusfunktsioonide täitmiseks. Siiski tuli uuendada enam kui 300 aasta vanuse hoone katust, uksi, aknaid ja kommunikatsioone. Kaasaegne protokolli- ja pressikeskus vajas vastavat funktsionaalsust," selgitas Uiboaed.

Esindushoonet hakatakse kasutama riigi- ja töövisiitide vastuvõtuks, välisdelegatsioonidega kohtumisteks, seminarideks ja pressiüritusteks.

"Vabariigi Presidendi, riigikogu esimehe, peaministri ja teiste riigi esindusisikute poolt kasutatavas protokollikeskuses hakkavad toimuma riigi- ja töövisiitide vastuvõtud, välisdelegatsioonidega kohtumised ja seminarid. Esindushoone pressikeskust kasutatakse oluliste pressiürituste, sealhulgas pidulike pressikonverentside läbiviimiseks. Lisaks paiknevad hoones ka nõupidamis- ja bürooruumid," lausus ta.

Uiboaed lisas, et suveperioodil plaanitakse ka avalikkusele pakkuda võimalust hoonet külastada. "Edaspidi plaanime hoone esindusruumid avada suviti ka laiemale avalikkusele," ütles ta.

Algne renoveerimistööde eelarve oli ligi 18 miljonit eurot. Uiboaia sõnul on renoveerimistööde maksumus jäänud algsesse eelarvesse. "Jah, ligi kümneaastase renoveerimistöö (projekteerimine, ehitus, konserveerimistööd ja sisustus) kogumaksumus on jäänud kokkulepitud piiridesse," kinnitas ta.