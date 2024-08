Palestiina: Läänekaldal hukkus Iisraeli droonirünnakus viis inimest

Tulkaremi Thabet Thabeti haigla direktor teatas, et Iisraeli droonirünnaku järel "Palestiina sõidukile Zeita küla lähedal toodi haiglasse viis märtrit".

Wafa andmetel on Iisraeli armee rünnakupaiga ümber piiranud.

Samal ajal teatas rühmituse Hamas kontrolli all oleva sektori terviseministeerium laupäeval, et ligi kümme kuud kestnud Gaza sõjas on sektoris surma saanud vähemalt 39 550 inimest.

Viimase 48 tunni jooksul sai Gaza sektoris surma 70 inimest, sõja jooksul on saanud haavata 91 280 inimest.