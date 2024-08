Sõja 893. päev: Poola ja Kiiev plaanivad moodustada ukrainlastest üksuse

Kiiev ja Varssavi leppisid kokku Poola pinnal uue brigaadi moodustamises ja ühises väljaõppes, eeldades, et algatus aitab värvata Poolas ja teistes EL-i riikides elavaid sõjaväe-ealisi Ukraina mehi. President Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina võttis kasutusele esimesed hävituslennukid F-16.

Oluline 4. augustil kell 22.54:

- Kuberner: Belgorodi oblastis hukkus droonirünnakus inimene;

- Ukraina teatel on nad hävitanud üle 8000 Venemaa õhusihtmärgi;

- Poola ja Ukraina plaanivad moodustada Euroopas ukrainlastest sõjaväeüksuse;

- Ukrainas tegutseb naistest koosnev mobiilne õhutõrjerühm;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga üle 1000 sõduri;

- The Economist: Ukraina sai juuli lõpus esimesed 10 F-16 lennukit;

- Vene vägi ründas Ukrainat kahe S-300 ja kahe H-59 raketiga;

- Ukraina andis evakueerumiskäsu mitmest idapoolsest piirkonnast;

- Luhanski okupatsioonivõimude sõnul põhjustas Ukraina raketirünnak linnas voolukatkestuse.

Kuberner: Belgorodi oblastis hukkus droonirünnakus inimene

Ukraina droonirünnakus Venemaa Belgorodi oblastis Šebekinos sai surma tsiviilisik, teatas oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov pühapäeval.

"Meie suureks kurvastuseks hukkus droonirünnakus Šebekino kortermajale inimene," kirjutas Gladkov Telegramis, lisades, et rünnakus sai kannatada neli hoonet.

Lisaks tabas üks droon oblasti Belgorodi oblastis Saltõkovo külas põllumajandusettevõtte bussi ning Petrovka külas sõiduautot, kirjutas kuberner.

Ukraina teatel on nad hävitanud üle 8000 Venemaa õhusihtmärgi

Ukraina õhuvägi on alates täismahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris hävitanud üle 8000 Venemaa õhusihtmärgi, teatas Ukraina õhuväe ülem Mykola Oleštšuk.

"Kahe ja poole aasta jooksul on õhuvägi hävitanud üle 8000 vaenlase õhusihtmärgi: sadu lennukeid ja helikoptereid, tuhandeid tiibrakette ja droone. Ukraina piloodid on sooritanud üle 20 000 lahinglennu, millest enamik on seotud õhurelvadega kasutamisega," kirjutas Oleštšuk Telegramis.

Ukraina relvajõudude peastaabi kohaselt on Venemaa alates täiemahulise sõja algusest kaotanud 363 lennukit, 326 helikopterit ja 13 103 drooni.

Oleštšuk õnnitles oma avalduses ka Ukraina sõdureid riikliku õhuväe päeva puhul, mida Ukrainas tähistatakse augusti esimesel pühapäeval.

"Täieliku sissetungi käigus on isikliku julguse ja pühendumuse eest Ukraina riikliku suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmisel pälvinud 4475 õhuväelast riikliku autasu. Neist 47 on saanud Ukraina kangelaste nimetuse, 25 kahjuks postuumselt," kirjutas Oleštšuk .

"Lahing taeva pärast jätkub. Ööpäevaringselt ründab vaenlane meid pommide ja rakettidega, viib läbi õhuluuret ja ründab igal õhtul ründedroonidega," lisas Oleštšuk.

Samuti tänas õhuväge president Volodõmõr Zelenski. "Ukraina on tänulik kõigile, kes iga päev ustavalt meie rahvast teenivad ja meie rahva elu Vene terrori eest kaitsevad. Täna täname eriliselt kõiki meie taeva kaitsjaid iga allatulistatud Vene sihtmärgi eest, nende tõhususe ja täpsuse eest," kirjutas ta Telegramis.

Poola ja Ukraina plaanivad moodustada Euroopas ukrainlastest sõjaväeüksuse

Kiiev ja Varssavi leppisid kokku Poola pinnal uue brigaadi moodustamises ja ühises väljaõppes, eeldades, et algatus aitab värvata Poolas ja teistes EL-i riikides elavaid sõjaväe-ealisi Ukraina mehi.

Niinimetatud Ukraina Leegioni eesmärk on suurendada Ukraina armee inimjõudu, värvates välismaalt Ukraina vabatahtlikke võitlejaid, sealhulgas neid, kes kunagi põgenesid üle piiri, et mitte sattuda sõtta ning ka teistes riikides kauaaegselt elavaid ukrainlasi, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina Leegioni väed saadetakse pärast baaskursust võitlema Ukrainasse Venemaa vastu. Tegemist on Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Poola peaministri Donald Tuski vahel 8. juulil sõlmitud kahepoolse julgeolekulepingu osaga.

"Ukraina Leegion saab väljaõppe Poolas ja varustatakse meie partnerite abiga. Iga Ukraina kodanik, kes otsustab leegioniga liituda, saab sõlmida lepingu Ukraina relvajõududega," ütles Zelenski toona.

Kuid üksikasju üksuse moodustamise kohta, sealhulgas selle, kuidas välismaal elavad ukrainlased saaksid sellega liituda, on olnud vähe.

Üksuse moodustamine toimub ajal, mil Ukrainal on rindel inimjõu puudus ning Venemaa jätkab edenemist rindejoone mitmes sektoris. Kiiev on juba kuid arutanud välispartneritega võimalusi, kuidas saada riiki tagasi tuhanded välismaale põgenenud sõjaväe-ealised mehed.

Eksperdid usuvad, et kui leegioni moodustamist õigesti läbi viia, võib see märkimisväärselt tugevdada kurnatud vägesid Ukrainas ja julgustada teisi Euroopa riike algatust toetama või seda kopeerima, luues riigis elavatele ukrainlastele väljaõppeprogramme.

Ukrainas tegutseb naistest koosnev mobiilne õhutõrjerühm

Mobiilsed õhutõrjeüksused loodi ja koolitati välja enne täiemahulist sissetungi ning nad on rakendanud oma oskusi praktikas sõja algusest saati, vahendas veebiväljaanne Rubrõka.

Sellised üksused on Kiievi ja piirkondliku kaitsesüsteemi olulised elemendid, mis töötavad ööpäevaringselt ja neid saab häire korral kiiresti lahingutsoonidesse saata. Sellised rühmad on varustatud õhutõrjeseadmetega, mis võimaldavad neil alla lasta vaenlase droone ja rakette.

Kiievi oblastis Butša rajoonis tegutseb vabatahtlikest naistest koosnev mobiilne õhutõrjerühmi nn Butša nõiad, mis tegeleb Vene Shahedi tüüpi droonide allalaskmise eest.

Rühm koosneb täielikult naistest ja igaüks on saanud lahinguväljaõppe erinevat tüüpi relvade, sealhulgas kuulipildujate kasutamiseks.

"My friends died, my colleague who was a teacher... there's just not enough fury," - Alina, who recently joined the mobile groups of Bucha volunteer guards.



"Bucha Witches", as these women call themselves, shoot down Russian drones in Kyiv region.



: Frontliner, Suspilne pic.twitter.com/LgXKMAKCk6 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 2, 2024

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga üle 1000 sõduri

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 582 910 (võrdlus eelmise päevaga +1150);

- tankid 8411 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 16 255 (+17);

- suurtükisüsteemid 16 276 (+59);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1138 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 911 (+3);

- lennukid 363 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 13 103 (+41);

- tiibraketid 2412 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 22 006 (+80);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2734 (+11).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

The Economist: Ukraina sai juuli lõpus esimesed 10 F-16 lennukit

Ukraina sai juuli lõpus esimesed 10 F-16 hävituslennukit, perspektiivis võib nende koguarv tõusta 79-le, kirjutas Briti väljaanne The Economist.

"2024. aasta lõpuks peaks Ukraina lendama 20 USA päritolu hävituslennukiga," edastas väljaanne.

Ülejäänud sõjalennukid, mis on Kiievile lubatud Taani ja Hollandi juhitava lennukikoalitsiooni raames, peaksid jõudma Ukrainasse 2025. aasta jooksul.

F-16 lennukite Ukrainasse jõudmist kinnitas ka president Volodõmõr Zelenski.

"Me kuulsime tihti sõna "võimatu". Nüüd on see reaalsus. Reaalsus meie taevas. F-16-d on Ukrainas," ütles Zelenski.

"F-16-te arv, mis meil Ukrainas on, juba väljaõppe saanud pilootide arv, see ei ole piisav," lisas ta.

Ukraina vägede ülemjuhataja Oleksndr Sõrskõi ütles, et F-16 lennukite Ukrainasse jõudmine tähendab rohkem allatulistatud rakette ja lennukeid, mida Vene kurjategijad kasutavad Ukraina linnade ründamiseks

Vene vägi ründas Ukrainat kahe S-300 ja kahe H-59 raketiga

Vene vägi ründas ööl vastu pühapäeva Ukrainat kahe S-300 õhutõrjeraketi ja kahe juhitava lennukiraketiga H-59, teatas Ukraina kindralstaap.

Lisaks ründas vaenlane viie Iraani päritolu Shahed-131/136 ründedrooniga, kõik mehitamata lennumasinad tulistati alla, lisas kindralstaap.

Ukraina andis evakueerumiskäsu mitmest idapoolsest piirkonnast

Ukraina andis pühapäeval korralduse laste ja nende hooldajate kohustuslikuks evakueerumiseks mitmest Donetski oblasti linnast ja külast seoses Vene üksuste pealetungiga.

"Vaenlane pommitab nende piirkondade linnu ja külasid iga päev, seega otsustasime evakueerida lapsed koos nende vanemate või teiste seaduslike esindajatega," ütles Donetski oblasti kuberner Vadõm Filaškin, esitades nimekirja linnadest ja küladest.

Nimekirjas on teiste seas Novohrodovka linn, mis asub paarikümne kilomeetri kaugusel Novoselivka Perša külast, mille Vene üksused Moskva teatel pühapäeval vallutasid.

Kuberneri teatel paigutatakse 744 last ja nende perekonnad nelja oblastisse.

"Ma andsin korralduse, et laste evakueerimise protsessis osaleksid ainult soomusmasinad, kuna vaenlane kasutab neis piirkondades aktiivselt inimeste jälgimise droone," ütles Filaškin. "Me peame tegema kõik jõupingutused meie laste kaitsmiseks."

Luhanski okupatsioonivõimude sõnul põhjustas Ukraina raketirünnak linnas voolukatkestuse

Luhanski okupatsioonivõimude esindaja Jana Paštšenko ütles, et raketirünnaku tagajärjel sai kahjustada 30 maja.

"Kahjustada sai umbes 30 maja. Need on üksikud elumajad. Kahju iseloomuks on aknad, katused, piirded, autod. Kahjustada said ülekandeliinid, praegu on elektrivarustus katkestatud," ütles Paštšenko Lugansk-Eetri eetris. 24 telekanalit.

Okupatsioonivõimude sõnul kasutas Ukraina rünnakus kaheksat ATACMS-i ja nelja Storm Shadow raketti.

Väidetavalt tabasid raketid kütusehoidlaid.

Luganski oblasti administratsiooni juht Artem Lõsogor aga nentis, et löökide tagajärjel puhkes tulekahju masinaehitustehases, kus venelased sõjatehnikat remondivad ja ladustavad.