Eurosaadikud: viisaleevenduse korral tuleb taastada Ungari piirikontroll

Euroopa Parlamendi liikmed, nende hulgas väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet (RE), väljendasid Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile saadetud pöördumises vastuseisu Ungari otsusele leevendada viisapiiranguid Venemaa ja Valgevene kodanikele.

Saadikud leiavad, et kui Ungari jääb oma otsuse juurde, siis peavad Euroopa Komisjon ja EL-i liikmesriigid käsitlema Ungari Schengeni ruumi edasist kuulumist ning taastama Ungari osas piirikontrolli.

Paeti sõnul on Ungari valitsus eesotsas Orbaniga blokeerinud Vene-vastaseid sanktsioone ja abi Ukrainale ning hiljuti külastas Orban EL-i eesistujariigi juhina Vene ja Hiina juhte ilma, et oleks oma käike teiste EL-i juhtidega kooskõlastanud. "Ja nüüd siis lisaks sellele kõigele tahab ta lihtsustatud korras lubada Ungarisse Vene ja Valgevene tööjõudu, kel on võimalik teistesse Euroopa riikidesse edasi liikuda," lisas Paet.

Paeti ütles, et Orbani otsus on ohuks kogu EL-ile. "Need nn töötajad ei läbi mingit julgeolekukontrolli, kuid saavad ligipääsu kogu Schengeni ruumile," lausus Paet. "Venemaa ja Valgevene kasutavad seda võimalust kindlasti, et tugevdada oma luurevõrgustikku ja viiendat kolonni EL-is."

"Kui Ungari valitsus keeldub oma poliitikat muutmast, peavad Euroopa Komisjon ja kõik EL-i esindajad alustama Ungari Schengeni ruumist väljaarvamist ja võtma EL-i kodanike kaitsmiseks kasutusele uued meetmed, sealhulgas vajaduse korral täiskontrolli Ungari piiridel teiste EL-i riikidega," kirjutasid Euroopa Parlamendi liikmed oma ühispöördumises.

Pöördumise allkirjastas 67 saadikut.