ÜRO vallandas seotuse tõttu 7. oktoobri rünnakuga üheksa UNRWA töötajat

ÜRO teatas esmaspäeval, et maailmaorganisatsiooni uurimine leidis, et 7. oktoobri terrorirünnakuga võis seotud olla üheksa selle palestiinlaste pagulaste abiorganisatsiooni (UNRWA) töötajat. ÜRO teatas nende töötajate vallandamisest.

ÜRO uurimine ei leidnud tõendeid või siis ei leidnud vähemalt piisavalt tõendeid selle kohta, et teha kindlaks, kas 7. oktoobri rünnakuga oli seotud veel kümme UNRWA töötajat. ÜRO teatas, et igal juhul võetakse kasutusele "asjakohased meetmed", vahendas The Times.

Jaanuaris said 12 UNRWA töötajat süüdistuse osalemises 7. oktoobri rünnakus Iisraeli vastu. Mitmed lääneriigid teatasid seejärel, et peatavad UNRWA rahastamise. UNRWA juht Philippe Lazzarini ütles jaanuaris, et uurimine selgitab välja kogu tõe.

Aprillis teatati Prantsusmaa endise ministri Catherine Colonna juhitud sõltumatus ülevaates, et Iisrael pole veel esitanud tõendeid selle kohta, et UNRWA töötajad olid seotud terroristlike organisatsioonidega. Aruandes siiski seisis, et mõned selle töötajad ei järgi agentuuri neutraalset joont.

ÜRO enda järelevalve teenistus uuris eraldi 12 töötajat, kes väidetavalt olid seotud 7. oktoobri rünnakuga. Lisaks hakkas ÜRO uurima veel seitsme töötaja tegevust, kuna märtsis ja aprillis esitas Iisrael täiendavaid süüdistusi. Seega kokku võeti uurimise alla 19 töötajat.

Ühe töötaja puhul ei leitud ühtegi tõendit Iisraeli poolt esitatud väidete toetuseks. Üheksa töötaja puhul olid tõendid ebapiisavad.

Üheksa töötaja puhul viitasid aga kogutud tõendid sellele, et need töötajad võisid olla seotud 7. oktoobri relvastatud rünnakutega. ÜRO teatas, et nende inimestega töösuhe lõpetatakse.

7. oktoobri rünnakuga seotud terroristid tapsid 1197 inimest, paljud neist olid tsiviilisikud. Pantvangi võeti 251 inimest. Seejärel alustas Iisrael rünnakut Hamasi vastu ja alustas Gaza sektori pommitamist. Hamasi juhitud tervishoiuministeeriumi teatel on Gazas tapetud ligi 39 550 inimest.

UNRWA haldab Gazas sadu koole ning haiglaid. Iisrael on samas korduvalt teatanud, et UNRWA rajatiste all paiknevad Hamasi tunnelid.

Agentuur pakub tervise- ja haridusabi Palestiina põgenikelaagrite elanikele kogu Lähis-Idas, sealhulgas Gazas ja Läänekaldal. Kokku saab agentuurilt abi ligi viis miljonit palestiinlast.