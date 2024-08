USA-s tuleb vähemalt veel üks presidendikandidaatide debatt

Trump ise andis neljapäeval pressikonverentsi ning kutsus üles korraldama mitu debatti. Endine president ütles, et debatid võiksid toimuda 4. septembril, 10. septembril ja 25. septembril.

Trump tahab, et esimene debatt toimuks telekanalil Fox News, teine ABC-s ja kolmas NBC-s. 10. septembri debati osas lepiti juba varem kokku, kuna see oli kavandatud president Joe Bideni ja Donald Trumpi vahelise debatina.

Harris ütles, et ootab 10. septembril toimuvat debatti. Ta ei kinnitanud ega lükanud ümber, kas ta astub veel ka mõnel teisel telekanalil silmitsi Trumpiga. Telekanalid NBC ja Fox ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

Harrise kampaania on saanud hoo juba sisse. RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi on Harrisel Trumpi ees 0,5 protsendiline edumaa. Kaalukeeleosariigid kalduvad veel Trumpi suunas, kuid ka seal on tema edumaa vähenenud. Kihlveokontorite soosik on samuti nüüd Harris.

Kuigi küsitlused näitavad, et Trumpi kampaania on raskustes, siis vähemalt meediaga suheldes on tema liitlased optimismi säilitanud.

"Seni, kuni hoiame Põhja-Carolinat, peame lihtsalt võitma Georgias ja Pennsylvanias," ütles Trumpi toetava poliitilise kampaaniakomitee (super Pac) küsitleja Tony Fabrizio.

Enamik valijaid leiab endiselt, et Trump tuleks immigratsioonipoliitika ja majandusega paremini toime kui Harris. Trumpi meeskond eeldab nüüd, et majandusega seotud küsimused panevad lõpuks paika, kes võidab järgmised valimised.

Trump lubab nüüd ohjeldada inflatsiooni, suurendada naftatootmist ja vähendada inimeste maksukoormust.

Pressikonverentsil võttis Trump sihikule ka USA föderaalreservi ja saatis kriitikanooli selle juhi Jerome Powelli suunas.

Hetkel on föderaalreservi intressimäär kõrgeim 23 aasta jooksul. Paljud vabariiklased leiavad, et föderaalreserv peaks kiiremas korras rahapoliitikat leevendama. Samas viimasel koosolekul otsustas föderaalreservi nõukogu, et jätab taas intressimäärad muutmata. Ajaleht The Wall Street Journal teatas juba varem, et mõned Trumpi liitlased leiavad, et riik peaks föderaalreservi juhtimises võtma suurema rolli.