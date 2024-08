USA pakub Madurole võimu loovutamise eest amnestiat

Kolm Bideni administratsiooni aruteludega kursis olevat allikat kinnitasid ajalehele The Wall Street Journal, et USA on pakkunud Venezuela presidendile Nicolas Madurole ja tema liitlastele, kes seisavad silmitsi USA justiitsministeeriumi süüdistustega, amnestiat võimu loovutamise eest.

"USA on pannud kõik kaalukausile, et veenda Madurot ametist lahkuma enne tema ametiaja lõppu jaanuaris," teatas üks allikatest The Wall Street Journalile.

Teine asjaga kursis olev isik lisas, et USA on valmis pakkuma garantiisid, et neid režiimi tegelasi ei anta USA-le välja. USA kuulutas 2020. aastal välja 15 miljoni dollari suuruse preemia teabe eest, mis viiks Maduro vahistamiseni, süüdistades teda ja tema liitlasi vandenõus USA kokaiiniga üle ujutada.

Kõnelused annavad lootust Venezuela poliitilisele opositsioonile, kes on hoolikalt kogunud valimistulemusi, mis näitavad, et nende kandidaat, vähetuntud endine diplomaat Edmundo Gonzalez, võitis 28. juuli valimistel Madurot suure ülekaaluga. Viimase kahe nädala jooksul on Maduro vangistanud tuhandeid teisitimõtlejaid, säilitanud sõjaväe lojaalsuse ja andnud valimistulemuste vaidluse lahendamise ülesande oma käsilastega täidetud ülemkohtule.

Rahvusvaheline sekkumine võib olla ainus viis Maduro kukutamiseks, kes on 11-aastase autoritaarse valitsemise jooksul põhjustanud riigis majandusliku kokkuvarisemise, diplomaatilise isolatsiooni ja peaaegu kaheksa miljoni venezuelalase lahkumise. Maduro on USA ja Colombia ametnike sõnul pakkunud varjupaika rahvusvahelistele jõukudele ja võimaldanud Venemaal, Hiinal ja teistel USA rivaalidel tugevdada oma positsiooni läänepoolkeral.

Maduro täielik haare võimu üle vähendab Bideni administratsiooni väljavaateid. USA tegi Madurole amnestiapakkumise juba eelmisel aastal salajastel kõnelustel Dohas, Kataris, kuid ta keeldus arutamast kokkuleppeid, mille kohaselt ta peaks ametist lahkuma, ütlesid asjaga kursis olevad allikad. Üks režiimile lähedane isik ütles, et Maduro seisukoht pole praeguseks muutunud.

Maduro on öelnud, et on valmis läbirääkimisteks, kui Washington kohtleb teda austusega. Üldiselt palub ta aga USA-l mitte sekkuda Venezuela siseasjadesse. "Ärge segage end Venezuela siseasjadesse, see on kõik, mida ma palun," ütles Maduro reedesel pressikonverentsil.

Ladina-Ameerika kolm kõige suurema rahvaarvuga riiki – Brasiilia, Mehhiko ja Colombia – püüavad samuti aidata konflikti lahendada. USA ametnikud soovivad, et need riigid, mida juhivad Madurole sümpaatsed vasakpoolsed juhid, võtaksid karmima seisukoha kui nende praegune surve, et Maduro esitaks tõendid oma valimisvõidu kohta.

USA-l on viis kuud aega enne Venezuela presidendi ametisseastumist, et kokkulepe saavutada, ja palju sõltub novembris toimuvate presidendivalimiste tulemusest.

Donald Trumpi võit võib kõnelusi nurjata, kui endine president taaselustab oma varasemad agressiivsed poliitikad Maduro suhtes, mis algasid 2019. aastal, kui tema administratsioon kehtestas naftasanktsioonid ja toetas varivalitsust režiimi kukutamiseks.

Sellegipoolest ei usalda Maduro Washingtoni, olenemata sellest, kes Valges Majas on, ütlesid inimesed, kes tunnevad Caracases valitsevat meeleolu. See hõlmab ka Bideni administratsiooni, kuigi viimane on tühistanud enamiku majandussanktsioone, lootuses edendada vabu ja õiglaseid juulikuiseid valimisi.

Senised kõnelused on toimunud virtuaalselt Venezuela kongressi presidendi ja Maduro usaldusisiku Jorge Rodriguezi ning Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu Venezuela poliitikat suunava Daniel P. Eriksoni vahel. USA ametnikud on andnud märku, et nad ei sunni lääne naftafirmasid Venezuelast lahkuma.

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja keeldus kommenteerimast diplomaatilisi kontakte Caracasiga, kuid ütles, et USA toetab rahvusvahelisi jõupingutusi, et nõuda läbipaistvust häälte lugemise osas, ja määrab edasised sammud USA huvide alusel.

"Mõtleme erinevatele võimalustele, kuidas motiveerida ja survestada Madurot valimistulemusi tunnistama ja jätkame seda, kuid vastutus on Madurol ja Venezuela valimisasutustel," ütles pressiesindaja.

"Bideni administratsioon keskendub pigem meelitamisele, nagu süüdistuste tühistamise pakkumine üleminekuläbirääkimiste eest, kui sanktsioonidele," ütles Geoff Ramsey, Venezuela ekspert Washingtoni mõttekojast Atlantic Council.

Ramsey sõnul võivad vabariiklased kasutada kontakte Maduroga demokraatide ründamiseks valimisaastal, mis võib olla kahjustav, kui USA jõupingutused nurjuvad.

USA katse pakkuda Madurole võimalust ametist auväärselt lahkuda langeb kokku opositsiooni strateegiaga, mis eelistab läbirääkimisi, mis hõlmaksid režiimi juhtidele tagatisi ja üleminekut Gonzalez'i valitsusele.

USA kõnelused ei toimuks ilma Venezuela opositsiooni mitmekuuliste ettevalmistusteta, et dokumenteerida ja avalikustada valimistulemused, mis näitasid, et Gonzalez võitis Madurot peaaegu 38 protsendipunktiga, kogudes 7,3 miljonit häält Maduro 3,3 miljoni vastu.

Opositsioonijuhid ütlesid, et olid kindlad, et Maduro varastab valimised. Ta oli juba keelanud kõige populaarsemal opositsiooniliidril, Maria Corina Machadol, kandideerimast.

Nad otsustasid, et nende parim võimalus dokumenteerida võit oli hankida paberil häältetabulaator, mida iga Venezuela hääletusmasin väljastab ja mida nimetatakse actaks. Venezuela seadus nõuab, et actad oleksid avalikult kättesaadavad. Opositsioon koolitas kümneid tuhandeid valimisvaatlejaid, kellel on lubatud siseneda jaoskondadesse actade kättesaamiseks, mis näevad välja nagu poekviitungid.

"Ma ütlesin meie vaatlejatele, et nad võivad proovida teid tappa, aga ärge lahkuge hääletuslaua juurest, kuni teil on actad," lausus üks opositsiooni juhtidest.

Kui hääletamine lõppes, märkasid jaoskonnatöötajad, et Gonzalez võidab jaoskondades üks teise järel, isegi Caracase naabruses, mida nimetatakse 23. jaanuariks ja mis on olnud radikaalse vasakpoolse liikumise kants veerand sajandit. "Me ei suutnud seda uskuda," ütles üks jaoskonnatöötaja.

Teine jaoskonnatöötaja oli hämmingus, nähes, et Maduro kaotab ringkondades, mis olid olnud "hüper-Chavistlikud," viidates presidendi eelkäijale ja mentorile Hugo Chavezile.

Sõdurid, kes tavaliselt täidavad režiimi korraldusi, ei teinud midagi, et takistada opositsiooni jõupingutusi, kogu protsess kujutas endas mini-mässu Maduro vastu riigis, kus ta kontrollib kõiki institutsioone, sealhulgas rahvuslikku valimisnõukogu.

"Nad olid õnnelikud," ütles 23. jaanuari jaoskonna töötaja sõdurite kohta. "See oli üllatav."

Valimisvaatlejad saatsid QR-koodi abil actad elektrooniliselt opositsioonile. Nad hoidsid ka füüsilisi koopiaid, postitades paljud neist sotsiaalmeediasse. Režiimi liitlased ja sõjavägi suutsid mõned opositsiooni vaatlejad jaoskondadest välja visata ja konfiskeerida mõnes jaoskonnas actasid. Kuid sellest ei piisanud, et peatada tõendite tulv.

Kuigi riigi kaasaegne elektrooniline hääletussüsteem on loodud tulemuste väljastamiseks minutite jooksul pärast jaoskondade sulgemist, jäi Maduro režiim pärast hääletamise lõppu pikaks ajaks vaikseks. Alles südaöö paiku teatas valimisnõukogu president ja Maduro usaldusisik Elvis Amoroso, et president on võitnud, kuid ei esitanud ühtegi tõendit.

Selleks ajaks oli opositsioon kogunud 83 protsenti actadest. Nende loendus näitas, et Gonzalez võitis kõigis Venezuela osariikides ja peaaegu 300-s 330-st omavalitsusest.

Jennie Lincoln, kes juhtis Carter Centeri jõupingutusi valimiste jälgimiseks, ütles, et Amoroso ei esitanud jaoskonna kaupa tulemusi, nagu seadus nõuab, ja pole seda ikka veel teinud. Ilma tõendeid esitamata on režiim väitnud, et Põhja-Makedoonia häkker tungis süsteemi, muutes actade avaliku jagamise võimatuks.

"See häkkimine on vale," ütles Lincoln.

"Amoroso ei selgitanud, kuidas ta määras, et Maduro oli võitnud, kuna ta ei näidanud teistele valimisnõukogu peakorteris viibinud inimestele actasid, millel valimistulemused põhinesid," ütles Enrique Marquez, endine presidendikandidaat, kellel oli valimisõhtul peakorteris esindaja.

Opositsiooni kogutud tulemused olid sarnased sõltumatute küsitlejate ja lävepakuküsitlustega. Opositsioon digiteeris actad ja avaldas need veebilehel, mis on kõigile venezuelalastele kättesaadav. "Me suutsime näidata maailmale tõde ja seda, mis Venezuelas juhtus," ütles Machado The Wall Street Journalile.

61-aastane Maduro on nimetanud opositsiooni strateegiat riigipöördeks ja alustanud mahasurumist, lubades uurida Machado ja Gonzálezi tegevust. Nädala lõpuks oli Maduro sõnul arreteeritud üle 2400 teisitimõtleja ja meeleavaldaja.

Rahvuskaardi sõdurid ja režiimi paramilitaarsed jõugud on rünnanud meeleavaldajaid. Valitsusvastased aktivistid on põgenenud Colombiasse, samas kui sajad venezuelalased, kes on avalikult astunud Madurole vastu, teatavad, et nende passid on tühistatud. Inimõiguste organisatsioon Provea väidab, et 24 inimest on hukkunud.

"Andestust ei tule," hoiatas Maduro oma vastaseid. President teatas, et ehitatakse kaks uut vanglat poliitvangide jaoks.

Eric Farnsworth, endine Ameerika diplomaat ja Washingtonis asuva poliitikagrupi Council of the Americas analüütik, ütles, et valimistulemused šokeerisid Madurót. Farnsworth ütles, et liider on andnud märku, et on valmis viima Venezuela karmimasse diktatuuri, nagu see on Nikaraaguas Daniel Ortega juhtimisel, kus poliitilised tapmised on palju tavalisemad ja teisitimõtlemist ei sallita.

"Ta on osutunud ebapopulaarseks ja ka ebaseaduslikuks. Kuidas ta sellega võitleb? Suurema rõhumisega," ütles Farnsworth. "Praktiliselt muudab see ta ohtlikumaks. See muudab opositsioonis olemise väga riskantseks."