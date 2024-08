Biden: minu loobumine oli õige otsus

Esimeses intervjuus pärast kandideerimisest loobumist ja asepresident Kamala Harrise toetamist demokraatide kandidaadina, ütles USA president Joe Biden, et Nancy Pelosi mängis tema otsuses suurt rolli. Biden kinnitas ka, et tema otsus oli õige, kuna New York Timesi küsitluse kohaselt edestab Harris Michiganis, Wisconsinis ja Pennsylvanias vabariiklaste kandidaati.

Küsitlused näitasid, et Trump läks pärast 27. juuni debatti, mis tõstatas küsimusi Bideni vaimse võimekuse kohta, juhtima. Paljud demokraadid, kellest mitmed on Pelosi liitlased, kutsusid Bidenit avalikult kõrvale astuma. Usutakse, et endine esindajatekoja spiiker Pelosi töötas Bideni loobumise nimel ka kulisside taga.

Pärast seda, kui 59-aastane Harris sai demokraatide nominatsiooni, on ta küsitlustes oluliselt vähendanud Trumpi edumaad.

New York Timesi ja Siena College'i nädalavahetuse küsitluse kohaselt on Harris saanud edumaa Michiganis, Wisconsinis ja Pennsylvanias, mis on kõik võtmetähtsusega osariigid. Kui ta võidab kõik kolm osariiki 5. novembril, oleks Harrisel peaaegu kindel tee Valgesse Majja.

Küsitlus näitas, et Trumpi peetakse siiski endiselt paremaks majanduse juhtimise küsimustes.

Küsimusele, kas ta kavatseb Harrise heaks ka kampaaniat teha, vastas Biden CBS-ile, et tema ja Pennsylvania kuberner Josh Shapiro panevad kokku kampaaniatuuri Pennsylvanias. "Ma kavatsen kampaaniat teha ka teistes osariikides ja teen kõike, mis Kamala arvates võiks teda aidata."

Harris teatas eelmisel nädalal, et tema asepresidendikandidaat on Minnesota kuberner Tim Walz. Usutakse, et Biden eelistas Shapirot sellele rollile.

"Ta on minu tüüpi mees, ta on ehtne, ta on tark, olen teda tundnud juba mitu aastakümmet. Ma arvan, et see on vägev meeskond," ütles Biden.