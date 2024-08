Eesti-Soome elektrikaabli Estlink 2 remont lõpeb 12. septembril

Eesti-Soome elektriühenduse Estlink 2 remonditööd lõpevad äsja uuendatud graafiku järgi 12. septembril ning ühendus on turu käsutuses järgmisest päevast ehk 13. septembrist, teatas Elering. See tähendab, et lõppema peaks ka alates kaabli purunemisest kestnud suur hinnavahe Balti hinnapiirkonna kahjuks.