Terras ja Toom jäid vaatamata oma soovile EP põllumajanduskomisjonist välja

Euroopa Parlamendi saadikud Riho Terras ja Jana Toom ütlesid, et oleks soovinud saada parlamendis ka põllumajanduskomisjoni (AGRI) liikmeks, kuid komisjonikohtade jagamisel nad sinna ei pääsenud. Toom kardab, et idaeurooplaste vähene esindatus põllumajanduskomisjonis takistab Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika (ÜPP) õiglasemaks muutmist.

"AGRI oli üks minu soovitud komisjone, mille liikmeks saamiseks ma taotluse esitasin," rääkis Toom (Uueneva Euroopa (Renew Europe) fraktsioon) esmaspäeval ERR-ile. Tema sõnul on liikmestaatus selles komisjonis oluline arvestades Euroopa Liidu uue eelarve koostamisega kaasnevat ÜPP revisjoni. Toomi hinnangul tuleks praegu läänepoolsete riikide põllumehi eelistav poliitika muuta hiljem liitunud liikmesriikide farmerite jaoks soodsamaks. Praegu saavad Ida-Euroopa põllumehed ÜPP-st märksa väiksemaid toetusi kui nende läänepoolsed kolleegid.

Kui Euroopa Parlamendis on niinimetatud uute liikmesriikide saadikuid 29 protsenti, siis Toomi arvutuse kohaselt on põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis Kesk- ja Ida-Euroopa riikide saadikuid 26 protsenti ja neistki suur osa paremäärmuslikest fraktsioonidest, kellega koostööst ülejäänud parlament keeldub.

"Kui võtta idaeurooplaste hulgast maha ka niinimetatud sanitaarkordoni taha jäävad saadikud, jääb meie osakaaluks ainult 19 protsenti," tõdes Toom. "See ei näe hea välja. Ida-Euroopa jõuõlg on selles komisjonis tugevalt kärbitud ja mulle tundub, et see pole juhus," lisas ta.

Toom selgitas, et olemata komisjoni liige, ei saa saadikud Euroopa Parlamendis õigusaktidele muudatusettepanekuid esitada.

Soovitud kohast ilmajäämist AGRI komisjonis tunnistas ka Riho Terras (Euroopa Rahvapartei, EPP). "Sellesse komisjoni oli nii suur konkurents ja arvestades, et kohti jagatakse d'Hondti meetodi alusel, mis eelistab suuremaid riike, jäin sealt välja," ütles ta.

Terras tõi esile ka selle, et kuna ta soovis saada väliskomisjoni ja selle koosseisu kuuluva julgeoleku ja kaitse allkomisjoni , ei olnud tal võimalik saada AGRI liikmeks. Kui aga parlament eeldatavasti otsustab muuta kaitsekomisjoni eraldi komisjoniks, võib tal siiski avaneda võimalus pääseda ka põllumajanduskomisjoni.

Terras rääkis, et soovib saada AGRI liikmeks, kuna kuulus sinna ka Euroopa Parlamendi eelmise koosseisu ajal, ta on põllumajandusteemadega kursis, tal on selles valdkonnas olemas kontaktid ning soov samas valdkonnas jätkata.

Terras ütles, et soovib jätkata AGRI-s tegevust selle nimel, et roheteemad ei hakkaks põllumeeste võimalusi liialt piirama. Ta rõhutas ka uue põllumajandusvoliniku isiku tähtsust, märkides, et senine volinik oli suhteliselt nõrk.

Juuli keskel toimunud Euroopa Parlamendi komisjonide koosseisude otsustamisel sai Keskerakonna liige Toom tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni (EMPL), naiste õiguste komisjoni (FEMM) ja petitsioonikomisjoni (PETI) liikmeks ning õiguskomisjoni (JURI) asendusliikmeks. Isamaa poliitik Terras on väliskomisjoni (AFET) ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni (SEDE) liige.