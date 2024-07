Euroopa Parlamendi eestlastest saadikutest enamus asub tööle väliskomisjonis

Kolmapäeval määras parlamendi täiskogu kindlaks parlamendi alalised komisjonid ja allkomisjonid uuel ametiajal ning nende arvulise koosseisu. Reedel selgus parlamendiliikmete jagunemine komisjonidesse.

Eesti parlamendiliikmed kuuluvad järgmistesse komisjonidesse:

Riho Terras (EPP): väliskomisjoni (AFET) ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni (SEDE) liige.

Jüri Ratas (EPP): tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) liige; eelarvekomisjoni (BUDG) asendusliige

Marina Kaljurand (S&D): kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) liige; naiste õiguste komisjoni (FEMM) ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO) asendusliige

Sven Mikser (S&D): väliskomisjoni (AFET) ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni (SEDE) liige; tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) asendusliige

Jaak Madison (ECR): väliskomisjoni (AFET) ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni (INTA) liige

Urmas Paet (Renew): väliskomisjoni (AFET) ning inimõiguste allkomisjoni (DROI) liige; transpordikomisjoni (TRAN) asendusliige

Jana Toom (Renew): tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni (EMPL), naiste õiguste komisjoni (FEMM) ja petitsioonikomisjoni (PETI) liige; õiguskomisjoni (JURI) asendusliige

Parlamendi kodukorra kohaselt peaks iga alalise komisjoni ja allkomisjoni koosseis peegeldama võimalikult suurel määral parlamendi kui terviku poliitilist tasakaalu.

Kõik komisjonid peavad teisipäeval, 23. juulil, avaistungi, kus valivad esimehe ja aseesimehed.

Parlamendi eelmises koosseisus olid väliskomisjoni liikimed Paet, Mikser ja Madison, kusjuures Paet oli väliskomisjoni aseesimees.

Komisjonide vastutusvaldkonnad on kindlaks määratud parlamendi kodukorras. Eelmise koosseisu ametiaja lõpus tegi parlament komisjonide struktuuris ja ülesannetes muudatusi, et parlamendi tööd ajakohastada.

Parlamendi alaliste komisjonide ja allkomisjonide koosolekud on avalikud, välja arvatud üksikutel kindlalt määratletud juhtudel. Komisjonides koostatakse, muudetakse ja valmistatakse täiskogu jaoks ette seaduseelnõusid ja algatusraporteid, peetakse nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega arvamuste vahetusi, konsulteeritakse välisekspertidega ja korraldatakse teabekogumismissioone.

Komisjonidel on oluline roll ka tulevaste volinike ametisse nimetamisel, sest just valdkonnakomisjonid otsustavad, kas volinikukandidaadid on oma ametisse sobivad ja pädevad.

Kui vaja, võib parlament luua allkomisjone või ajutisi erikomisjone. Samuti võib parlament tarviduse korral luua uurimiskomisjone haldusomavoli juhtumite uurimiseks.

Parlamendi komisjonide tööd koordineerib komisjonide esimeeste konverents.