Poola hangib 48 õhutõrjesüsteemi Patriot laskeseadeldist

Osa vajaminevaid komponente hakatakse tootma Poola ettevõttes. Esimene tarne peaks valmima 2027. aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Patriot raketid on Poola õhukaitse kõige olulisem osa, mille eesmärk on peatada lühimaa ballistilisi rakette, aga ka teisi õhuründe vahendeid. Poolal on juba kaks Patriot raketipatareid.

Poola kaitseminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ütles, et sõlmitud lepe tugevdab oluliselt Poola julgeolekut.

"Olen õnnelik, et valitsus panustab nii jõuliselt julgeolekusse ja kaitsesse. Investeerime Poola kaitsetööstusesse, vabariigi relvajõududesse meie ja liitlaste julgeoleku hüvanguks," ütles minister.



USA suursaadik Poolas Mark Brzezinski tõstis esile asjaolu, et süsteemide tootmine Poolas on märgiline.

"Poolas tootmine, asjade valmistamine siinsamas Poola pinnal 30 aastat pärast Nõukogude liidu kokkuvarisemist räägib omajagu Poola ja USA lahutamatust usaldusest. Oleme näinud, milleks Patriot on võimeline. See on osutunud Ukraina lahinguväljal otsustavaks," sõnas suursaadik.