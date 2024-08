Reinsalu: ühisavaldus näitab Madisoni poliitilist positsioneerimist

ERR uuris Isamaa esimehelt Urmas Reinsalult, kuidas tema suhtub Jaak Madisoni ja Mihhail Kõlvarti (KE) ühisavaldusse, kus nad esitasid opositsiooni alternatiivse tegevuskava ning kutsusid opositsiooni koonduma.

"Võib-olla kõnekam on, kes selle koos koostasid. Just nimelt allakirjutanud isikute mõistes väärib see praegu tähelepanu isegi rohkem," lausus Reinsalu.

Avalduses toodud kriitika maksutõusude kohta on Reinsalu hinnangul relevantne. "Tõsi küll, pigem vasaktsentristlikus positsioonis pakutakse seal oma nägemusi välja," lisas ta.

"Opositsioonis olevatel parteidel on oma programmilised agendad. Isamaal on oma alternatiiv tänase valitsuse tegevusele ja see alternatiiv ei ole vasaktsentristliku käsitlusega. Maksutõusu asemel pakkuda välja mingeid muid maksutõuse – praeguses majanduses see annaks vale signaali," sõnas Reinsalu.

Reinsalule ei tehtud ettepanekut avaldusega liituda.

Küsimusele, kas ettepaneku korral oleks ka Reinsalu avaldusele alla kirjutanud, vastas ta: "mis puudutab neid konkreetseid alternatiivseid maksutõuse, mida välja pakutakse, siis Isamaa neid välja pakkunud ei ole ja see Isamaa agendasse ei kuulu. Me oleme ikkagi parempoolset poliitikat poliitilist alternatiivi pakkuv opositsioonijõud."

"Me ei saa unustada, et eelmisel aastal oli Euroopa Liidu suurim majanduslangus Eestis. Ja meie praegune olukord on selline, et meie baasküsimus on majanduse väljavaateid silmas pidades, kuidas tekitada ettevõtlusele ja majandusele kindlustunnet, mitte seda habrastada," lisas Reinsalu.

Reinsalu märkis, et avalduses ei puudutatud seda, et valitsemiskulusid on vaja kärpida viivitamatult.

ERR küsis Reinsalult, kuidas ta kommenteerib avalduses toodud väidet, et opositsioon on killustunud.

"Opositsiooniparteidel on oma erinevad arusaamad. See, mis puudutab nüüd mingites taktikalistes küsimustes valitsuse tegevuse vastustamist, siin on opositsiooniparteid oma nii-öelda käekirjaga ühes vektoris tegutsenud. See puudutab kasvõi automaksu vastustamist. Igaüks on siis rakendanud erinevaid meetmeid," rääkis Reinsalu.

Ta lisas, et näeb demokraatias laiemat probleemi kui ainult opositsiooniga seonduv. "Ühiskonna raskuspunkt on ära kadunud, viiakse ellu poliitilist agendat, millele tegelikkuses ei ole saadud mandaati. Kui me mõtleme eelmise aasta kevade toimunud parlamendivalimtele, siis seda tehakse niisuguses jõustavas stiilis, mis ei võimalda ka kahekõnet – ei laiemalt ühiskonna huvirühmadega ega ka kahekõnet opositsiooni ja koalitsiooni vahel."

Küsimusele, kas Kõlvarti ja Madisoni avaldusele on ka opositsiooni koostööle mõju, vastas Reinsalu: "Sellel on mõju Jaak Madisoni poliitilisele positsioneerimisele, kes siis koos Kõlvartiga selle eraldi koostas. Sedapidi ta mingi signaali kindlasti annab poliitilisel väljal. Aga ma arvan, et meie demokraatia probleemid on palju tõsisemad kui siin eraldivõetuna opositsiooni küsimused."