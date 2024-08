Kõlvart ja Madison esitasid ühiselt opositsiooni alternatiivse tegevuskava

"Kutsume üles Eesti laiapõhjalist opositsiooni koonduma, et kahe ja poole aasta pärast saaks võimule tulla koalitsioon, mis seisab Eesti inimeste toimetuleku, kodumaise ettevõtluse, energiajulgeoleku ja regionaalpoliitika arendamise eest ning parandab Eesti inimeste elukvaliteeti ja heaolu," ütlevad Kõlvart ja Madison oma ühispöördumises.

Nende hinnangul on Eesti poliitika jõudnud punkti, kus "katastroofikursilt eemale liikumiseks on vaja praegusele liberaalsele võimuliidule vastanduvate jõudude konsolideerumist ja sellele uue hoo sisseandmist". Kõlvart ja Madison leiavad, et Kristen Michali valitsuse moodustanud kolm erakonda on "tõuganud Eesti allakäiguspiraali, mille lõpus ootab ees ühiskondlik-majanduslik kollaps".

Kõlvart ja Madison vastustavad valitsuse maksutõusuplaane, kärpeid ning rohepööret, mis nende arvates suurendavad märkimisväärselt vaesuses elavate inimeste ning abivajajate arvu Eestis.

"Hakkame nägema kodumaiste ettevõtete pankrotte, veelgi tempokamalt kärbuvat maaelu, välismaale siirduvaid parimas eas töökäsi, kahanevat sündimust ja – mis praeguses julgeolekuolukorras äärmiselt oluline – murenevat kaitsetahet. Majanduslikult laostatud ja riigijuhtide suhtes usalduse kaotanud kodanikud ei ole piisvalt motiveeritud oma riiki kaitsma. Eestit ei kaitse ainult sõjatehnika, vaid Eesti inimesed. Jah, toimetulek on julgeolek, deklareerisid sotsiaaldemokraadid –, kuid asusid seejärel sõnamurdlikult valitsuses ellu viima risti vastupidist poliitikat," kirjutasid Kõlvart ja Madison.

Kaks pigem maailmavaateliselt erinevat poliitikut avaldasid ka kahetsust, et opositsioonil pole olnud jõudu peatada võimuliidu poliitikat, seda tänu riigikogu juhatuse viimase aasta tegevusele opositsiooni tasalülitamisel ning samas ka opositsiooni killustatusele.

"Kahjuks on ka mitmed erakonda vahetanud poliitikud koalitsioonile jõudu juurde andnud – võim tõmbab enda poole lühiajalist omakasu taga ajavaid inimesi," lisasid nad.

Praeguse valitsuse poliitikate alternatiivina pakuvad Kõlvart ja Madison ettevõtetele tulumaksu kehtestamisest loobumist ning selle asemel Leedu eeskujul "mõistliku määraga" maksu kehtestamist pangandussektorile ja rahvusvahelistele korporatsioonidele nagu Facebook ja Google.

Samuti kutsuvad nad loobuma automaksu kehtestamisest, kuna see hoogustab nende hinnangul Eesti ääremaastumist, regionaalset ja majanduslikku ebavõrdsust ning paneb sundseisu inimesed, kelle igapäevane toimetulek sõltub auto omamisest.

"Eraomandi täiendav maksustamine peab olema välistatud. Ühiskonna võrdsema arengu tagab astmeline tulumaks," rõhutasid Kõlvart ja Madison.

Mõlemad avaldasid toetust suuremale laenuvõtmisele: "Riigil on hädavajalik võtta laenu, et teha suuremaid ja kiiremaid kaitseinvesteeringuid – Eesti inimesed ja välisinvestorid peavad olema veendunud, et Eesti on kaitstud."

"On oluline, et Eesti valitsus tahaks ja suudaks vastu seista Brüsselist peale surutud Eestile kahjulikele poliitikatele, ennekõike Eestit majanduslikult laostavale rohepöördele ning plaanile lahendada tööpuudust ja madalat sündimust majanduspagulaste massiimmigratsiooniga," lisasid Kõlvart ja Madison.

Mõlemad kutsusid üles Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikuid töötama ühiselt selle nimel, et kaitsta Eesti suveräänsust ja riiklikke huve nii energia-, põllumajandus-, kaitse- kui ka immigratsioonipoliitikas.

Järgmistel valimistel peavad rahva toetuse pälvima poliitilised jõud, kes ei teeni rahvusvaheliste korporatsioonide ja "rohepöörde" ettevõttete ning Euroopa Komisjoni liberaalsema tiiva huve, vaid seisavad vankumatult Eesti inimeste ja meie põhiseaduse kaitsel," lõpetasid Kõlvart ja Madison oma ühispöördumise.

Madisoni ja Kõlvarti omavaheline suhtlus on viimastel nädalatel ka ajakirjanduses tähelepanu pälvinud.

EKRE endine aseesimees Madison ei ole erinevalt suurest osast teistest EKRE-st lahkunud poliitikutest ühinenud uue moodustatud partei - Eesti Rahvuslaste ja Konservatiividega.