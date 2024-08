Õhtuleht: Tallinn ostab tippsotside laste erakoolile linna rahaga maja

Tallinna linnavalitsus otsustas osta Riigi Kinnisvaralt (RKAS) kolme miljoni euroga hoone, kus tegutseb erakool Avatud Kool, milles õpivad sotsiaaldemokraatidest linnapea Jevgeni Ossinovski ja abilinnapea Madle Lippuse lapsed ning millega on varem olnud tihedalt seotud abilinnapea Kaarel Oja.

Õhtuleht kirjutas neljapäeval, et samal ajal kui linn kulutab kolm miljonit eurot erakoolile hoone ostmiseks, on aastakümneid karjuvas ruumikitsikuses erakooli lähedal tegutsev Kalamaja põhikooli maja.

Opositsiooni kuuluv endine Põhja-Tallinna linnaosavanem Manuela Pihlap (Keskerakond) ütles, et lisaks ostmisele kuluvale kolmele miljonile vajab Avatud Kooli hoone aadressil Auna 6 veel kuni 19 miljoni euro suurust lisainvesteeringut ehk kokku käib jutt 22 miljonist eurost.

Samal ajal läheks Kalamaja kooli ostmine ja rekonstrueerimine kokku maksma 19 miljonit eurot, kuid Kalamaja põhikool teenindab eelkõige piirkonna peresid, sellal kui erakooli võib õppima minna ükskõik kust.

Olukorra teeb veelgi segasemaks asjaolu, et samal ajal rajab linn mitte kaugele Karjamaa 18 uue põhikooli, kuhu eelmine linnavalitsus pakkus Avatud Koolile võimalust kolida, aga see neile ei sobinud.

Ehkki Auna 6 hoone ostmist Riigi Kinnisvaralt (RKAS) on selgelt seostatud sotsidega, kirjutas esimese kirja sel teemal jaanuaris RKAS-ile hoopis keskerakondlasest abilinnapea Tiit Terik. Samas väitsid nii Terik kui ka eelmine linnapea Mihhail Kõlvart ajalehele, et Avatud Kooli hoone RKAS-ilt linnale ostmisega seonduv oli selgelt sotside algatus, mida arutati korduvalt koalitsiooninõukogus.

Linnapea Ossinovski rääkis ajalehele, et Avatud Kool otsustas eksistentsi erakoolina lõpetada ja muutuda linnakooliks, mida tema lapsevanemana küll ei toetanud.

Ossinovski sõnul informeeris ta seoses äsjase lisaeelarve otsustamisega ka linnavalitsust, et tema lapsed selles erakoolis õpivad. Tema sõnul ei olnud lisaeelarve vastuvõtmise kontekstis formaalset toimingupiirangut ning linnavalitsus leidis, et hoone omandamine on mõistlik.

