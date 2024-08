Elektrilevi 2024. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 17,4 miljonit

Elektrilevi võrguteenuse müügitulu ulatus 143,2 miljoni euroni, mis on 3,9 protsenti protsenti enam kui mullu esimesel poolaastal.

Investeeringud varustuskindluse tõstmiseks ja liitumisvõimaluste arendamisse on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes langenud 26 protsenti, 55,6 miljoni euroni. Mullu tegi Elektrilevi investeeringuid 75,1 miljoni euro eest

Elektritootjate võrku antav kogus ületas maikuus 639 MW piiri.

"Elektrilevi on viimase 3,5 aastaga investeerinud 444 miljonit eurot, mis on tunduvalt rohkem kui võrguteenuse tariif võimaldab. Sellega seoses kasvas meie võlakoormus samal ajal 97,7 miljoni euro võrra. On selge, et lõputult pole võimalik laenu juurde võtta. Nii olemegi pidanud käesoleval aastal investeeringute mahte tunduvalt vähendama," ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

"Viimased talved, aga ka selle suve suured vihmad ja äikesed tuletavad meile teravalt meelde, et kliimamuutus on uus reaalsus, mis toob kaasa rikkeid ka elektrivõrkudes. Peame otsustama, kas jätkame investeerimist ilmastikukindlasse võrku või panustame rikete likvideerimisse. Selge on aga see, et ilmastikukindla võrgu väljaehitamine kõikjale Eestis vajab investeeringuid, milleks tänane tariifi katet ei paku," sõnas Härm.

2024. aasta teise kvartali seisuga lisandus võrku 418 uut elektritootjat. Kokku on Elektrilevi võrgus 21 688 elektritootjat, kellest 12 468 on mikrotootjad. "Näeme, et suur tootmisbuumi aeg on läbi ja täna küsitakse liitumisi eelkõige enda elektritarbimise katmiseks, mitte enam võrku müümiseks," sõnas Härm.

Võrguga ühendatud elektritootmise võimsus on 889 MW. Elektritootjate poolt maksimaalne võrku antud võimsus oli II kvartalis 639,5 MW, mis oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligi 132 MW ehk 26 protsenti kõrgem.

"Elektrilevi on teinud suure pingutuse tootjate võrku liitmiseks. Teises kvartalis oli perioode, kus elektri hajatootmine oli nii suur, et 53% Elektrilevi võrgus toodetud elektrist jõudis põhivõrku. Elektrilevi võrgus toodetud elekter on valdavalt taastuvatest allikatest ja on toonud meile kõigile kaasa ka madalamad elektrihinnad," rõõmustas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

EBITDA ehk kulumieelne ärikasum oli teises kvartalis 22,8 miljonit eurot, seda oli 25 protsenti vähem kui mullu samal perioodil. Esimese poolaasta EBITDA kokku oli 55,2 miljonit eurot ehk 0,8 protsenti vähem kui möödunud aasta samal ajal.