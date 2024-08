Rainer Saks: Kurski operatsioon on Ukraina suur õnnestumine

Venemaa Kurski oblastis enam kui 1000 ruutkilomeetri hõivamine on Ukraina jaoks suur vastu ootusi saavutatud õnnestumine ning neil on võimalus oma edu jätkata, rääkis Vikerraadio hommikusaates julgeolekuekspert Rainer Saks.

"Praegu on Ukraina operatsioon tõestamas kahte momenti. Esiteks, seal piiri ääres ei olenud Venemaal vägesid, kuigi venelased seda üritasid näidata ja lääne meedia uskus, et sealt võib tulla uus rünnak," ütles Saks. "Teiseks, Venemaal ei olemas võitlusvõimelisi reserve. Lähema kuu paari jooksul, kui Ukraina ise ei otsusta lahkuda, Venemaal neid sealt välja tõrjuda ei õnnestu."

Ukrainal on Kurskis olnud seni väga väikesed kaotused, lisas Saks.

"Ukraina, kui ta tahab seda edu jätkata, initsiatiivi haarata, peab rakendama veel rohkem reserve," ütles Saks. Ta hindas, et Ukrainal võib selliseid reserve ka veel olla.

Saks tõdes, et kõige ohtlikum Venemaale oleks see, kui suured väegrupid on teel Donbassist Kurskisse. "See teeb nad väga haavatavaks ja annab Ukrainale uusi võimalusi," selgitas ta. "Ukraina seda taotlebki. Venemaa väejuhatus saab sellest aru ja seetõttu just üritab Donbassis Pokrovski suunal oma rünnakut eskaleerida."

"Soomus tuleb laadida rongile, otseteed ei ole, see võtab nädalaid," hindas Saks Venemaa valikuid oma võitlusvõimeliste vägede Donbassist Kurskisse ümberpaigutamisel. "Tehnika, kui ta tuleb omal jõukl, kaotab ressursi lahinguks ja peab hoopis remonti minema."

Kõige üllatavam moment selle kampaania ajal on Saksa sõnul venelaste massilised vangiandmised üksuste kaupa, sealhulgas ka viimase kahe päeva jooksul.

Ukraina üritab Saksa hinnangul Kurski oblastis minna veel 10-15 kilomeetrit edasi, et jõuda Venemaa jaoks oluliste logistikasõlmedeni ja laiendada hõivatud ala pigem pikki piiri, mitte Venemaa sügavusse. "Oluline maantee põhja pool on Ukraina peamine ründesuund," lisas ta.

Saksa sõnul on Ukraina eduka operatsiooni poliitiline aspekt tugev.

"Venemaa president üritab oma senist poliitilist joont järgida, et sõda ei ole, on sõjaline erioperatsioon," ütles Saks. "Kurski oblastis ligikaudu 1000 ruutkilomeetri Venemaa territooriumi hõivamine on väga nähtav."

Nähtav on ka see, et Vene armee ei saa hakkama, lisas Saks.

"Ukraina poliitiline eesmärk on näidata, et nad kontrollivad seda territooriumi, selle eesmärgiga käib kokku Putini poliitilise süsteemi demüstifitseerimine ja seda Putin ise kardab ka," ütles Saks. "Venemaal on suured poliitilised muudatused alati toimunud pärast lüüasaamisi sõdades."

Vastates küsimusele, miks Ukraina ei korraldanud Kurski kampaaniat varem, hindas Saks, et nad ilmselt ei suutnud seda.

"Ukraina on olnud hädas Vene lennuväe ohjeldamisega. See on nende kõige tõsisem probleem, et Venemaa suutis oma lennuväe taktika ümber korraldada ja seetõttu oli Ukraina sunnitud Donbassis taanduma. Samuti lääneriikide abi seisis," selgitas Saks.