Kiik: Ligi ettepanek palgafondi maksustamiseks on arusaamatu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees, koalitsiooniläbirääkimiste delegatsioonis osalenud Tanel Kiik ei toeta rahandusminister Jürgen Ligi (RE) mõtet erasektori palgafondi täiendavast maksustamisest. Kiige sõnul on see ebaõiglane suuremate ettevõtete suhtes ning ettepanek eeldaks koalitsioonilepingu lahti võtmist.

"Küsimus on selles, mis on koalitsioonilepingus kokkulepitud. Kokkulepitud on, et ka ettevõtted oma kasumilt panustavad solidaarselt, nii nagu panustame me kõik nii tööjõumaksude kui ka käibemaksu täiendava tõstmise kaudu," ütles Kiik ERR-ile.

Kiik rääkis, et praegu on Ligi ettepanek lihtsalt meedias kõlanud mõte, mida Reformierakond võib tutvustada koalitsioonipartneritele, aga esimesel pilgul tundub Kiigele koalitsiooniläbirääkimistel kokku lepitud lahendus ettevõtete kasumite maksustamise kohta mõistlikum ja ühiskondlikus vaates õiglasem.

"Kui me läheme hoopiski palgafondi maksustama, siis me tekitame täiendavat ebaõiglust ka ettevõtete seas. Ehk me maksustame kõrgemalt neid ettevõtteid, kellel on palju töötajaid, kes panustavad arvestatavalt tegelikult meie inimeste sissetulekute hoidmisse ja tööhõive hoidmisse ning ei maksusta näiteks neid ettevõtteid, kellel on väga vähe töötajaid või kes lahendavad üldse oma ettevõtte sisest tööd nii-öelda OÜ-tamise või muude selliste lepinguliste suhete kaudu," sõnas Kiik.

"Kindlasti see ei lähe kokku sellega, mis on koalitsioonikõnelustel kokku lepitud. Väga selgelt oligi otsus, et julgeolekumaks on laiapindne - panustavad inimesed, panustavad ettevõtted, ehk nii sissetulekute pealt, tarbimise pealt, kui ka ettevõtete kasumi pealt. Praegune ettepanek on midagi hoopis muud ja tekitab täiendavad ebavõrdsust ettevõtete seas," märkis Kiik.

Kiige sõnul on koalitsioonilepingus kokku lepitud maksuettepanekud kompromiss erinevate maailmavaadete vahel. "Praegune lahendus on niigi kompromiss, seda ei ole kindlasti võimalik ühelgi erakonnal ühepoolselt muutma minna. See eeldab koalitsioonilepingu avamist ja uuesti läbirääkimist," ütles Kiik.

"Minu esimesel hinnangul on see kummaline ja ootamatu ettepanek, olukorras, kus Reformierakond ise on alati rääkinud, et täiendavaid tööjõumakse tõsta ei tohiks, et me oleme niigi kõrgel tasemel," lausus Kiik.

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) ütles reedel ERR-ile antud intervjuus, et kaalub ettevõtete kasumite avansilise tulumaksu asemel ettevõtete töötajate kõikide palkade täiendavat kaheprotsendilist maksustamist. Ligi sõnul oleks nii maksu lihtsam koguda ja ei oleks ettevõtetele koormav.