Läänemets: sotsidel on palgafondi maksustamisele kolm alternatiivi

Läänemets ütles ERR-ile, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhtkond on nüüdseks rahandusminister Jürgen Ligi palgafondi maksustamise ideed omakeskis põhjalikult arutanud.

"Meil on kolm alternatiivi sellele pakkuda. Kindlasti arutelu ei jää selliseks, mis on ainult rahandusministri pakutu, vaid meil täpselt sellele samale osale sellest

maksubaasist on kolm alternatiivi välja käia. Eks me siis arutame ja näeme. Seda, mis asjad need on, ma praegu ütlema ei hakka, muidu see debatt tulebki siin

ajalehe veergudel, aga kindlasti tuleb huvitav arutelu," lausus Läänemets.

"Meile hetkel seda ideed veel täpsemalt tutvustatud ei ole ja ma ei oskagi öelda, et kuna ja mismoodi seda plaanitakse tutvustada. Aga hetkel me lähtume sellest, et see, et mis on koalitsioonilepingus kokkulepitud, tuleb ära teha ja teine põhimõte on see, et me loomulikult oleme avatud erinevate ideede üle rääkima," ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul on ta rääkinud sellest ka ettevõtjatega, kes muretsevad, et palgamaksu idee mõjub Eesti ekspordile halvasti.

"See vähendab kogu Eesti jõukamaks saamist, pidurdab majanduskasvu ja lõppkokkuvõttes on see ettevõtete vahel väga ebaõiglane. Ta soosib ettevõtteid, kes tegelevad näiteks finantsidega ja kus on vähe töötajaid. Eesti tööstusettevõtete ja jaekaubandusettevõtete jaoks on see suure koormusega," sõnas Läänemets.

Läänemetsa sõnul ei ole põhiargument selles, kas raha laekub maksust rohkem või vähem, vaid see, et milline mõju on sellel majandusele.

Valitsus arutab tuleva aasta riigieelarve aruteludega selle nädala teisipäeval.

Riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia (RES) loodab valitsus ära kinnitada septembri lõpus.

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) ütles üleelmise nädala reedel ERR-ile antud intervjuus, et kaalub ettevõtete kasumite avansilise tulumaksu asemel ettevõtete töötajate kõikide palkade täiendavat kaheprotsendilist maksustamist. Ligi sõnul oleks nii maksu lihtsam koguda ja ei oleks ettevõtetele koormav.

Peaminister Kristen Michal ütles, et lõpliku otsuse selle üle, kuidas koalitsioonilepet rakendada, teeb valitsus.

"Eelarvelised valikud, analüüsid ja majandusprognoosi esitab rahandusminister valitsusele ja valitsus teeb otsused. Sellisena tasub otsustamisele eelnevat arutelu käsitleda, on pakutud erinevaid aluseid kuidas julgeolekumaksu ettevõtete osa rakendada, rahandusministeerium arvutab need läbi ning minister esitab kõik asjassepuutuvad valikud valitsusele ja valitsus teeb otsuse," sõnas Michal.