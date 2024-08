Trump väitis, et tal on õigus isiklikele rünnakutele Harrise vastu

USA endine president Donald Trump tunnistas oma New Jersey golfiklubis antud pressikonverentsil, et tal puudub austus asepresident Kamala Harrise vastu ning ta ei kavatse niipea isiklike rünnakuid lõpetada, kuna Harris kasutavat õigussüsteemi temavastase relvana.

Donald Trumpi nõunikud soovisid, et ta räägiks majandusest. Ümbritsetuna laudadest, mis olid täis toidukaupu, tegi ta seda osaliselt.

Trump kritiseeris asepresident Kamala Harrise hinnakontrolli ettepanekuid, nimetades neid "Maduro plaaniks", kutsus Inflatsiooni Vähendamise Akti pettuseks ja tõi välja inflatsiooniga seotud andmeid kõigest, alates imikutoidust kuni hommikusöögihelvesteni.

Kuid peaaegu 90-minutilise kõne keskpaigas kaldus Trump taas teemast kõrvale, rääkides tuuleparkide lindudele tekitatud kahjudest, väites korduvalt ekslikult, et Harris on kommunist, arutledes elektriliste veokite kaalu üle ja uhkustades oma vaatajaskonna suuruse üle vestlusel koos tehnoloogiaärimees Elon Muskiga.

Korduvalt ründas ta Harrist isiklikult — taktika, mille vastu on tema lähimad liitlased teda hoiatanud, kuna Harris on viimaste küsitluste kohaselt talle järele jõudmas — ja kui temalt küsiti, kas ta plaanib rünnakuid vähendada, vihjas Trump, et ta ei kavatse niipea lõpetada.

"Ma arvan, et mul on õigus isiklikele rünnakutele. Mul ei ole tema vastu palju austust," ütles Trump. Ta lisas, ilma tõendeid või selgitust esitamata, et ta oli väga vihane Harrise peale, kuna viimane olevat kasutanud õigussüsteemi Trumpi vastu relvana. "Nad tahavad, et ma oleksin kena. Aga nemad ei ole minu vastu kenad. Nad tahavad mind vanglasse panna," ütles Trump.

"Trump ähkis ja puhkis vastuseisust toidukulude alandamisele kesk- ja töölisklassi ameeriklaste jaoks ning retseptiravimite hindade alandamisele eakate jaoks, enne kui pöördus tagasi oma tavapäraste valede ja illusioonide juurde," Öeldi Harrise kampaania esindaja avalduses.

"Pole üllatav, et Trump ei taha oma tegevuskava kaitsta," ütles kampaania esindaja James Singer.

Trump väitis neljapäeval, et Harris on tema jaoks sobivam vastane. "Ma arvan, et teda on mitmel viisil lihtsam võita kui Joe Bidenit," väitis Trump, nimetades Harrist korduvalt radikaaliks ja kasutades sama kirjeldust tema äsja valitud asepresidendi kandidaadi, Minnesota kuberneri Tim Walzi kohta.

Trump väitis ekslikult, et praktiliselt 100 protsenti viimase aasta jooksul loodud uutest töökohtadest on läinud migrantidele, lisades, et ta kuulis, et kasv on tegelikult isegi suurem kui see number – 100 protsenti.

Oma kõnes kujutas Trump Harrist, kelle abikaasa on juut, kui radikaali, kes levitab antisemitismi demokraatlikus parteis, ja väitis, et kui Harris valitakse, kaob Iisrael. "Antisemitismi mürk voolab nüüd radikaalse demokraatliku partei kaudu. See on radikaalne inimeste grupp. Ma ei uskunud, et ma seda kunagi näen. Selle asemel, et vihkamist likvideerida, Kamala Harris hoopis meelitab seda," ütles Trump.