Realo: palgafondi maksustamine tooks vähem bürokraatiat

"Kohe, kui me saime teada sellest plaanist ettevõtjatele tulumaks taastada, siis nii tööandjate keskliit kui ka kaubandus-tööstuskoda hakkasid arutama ja töötama selle kallal, et leida mingitki alternatiivi. Ja see oli ka üks alternatiividest, mille me välja pakkusime, ise adudes, et tegelikult sellist lahendust maksude puhul, kus kõik oleksid rahul ja kõik oleksid õnnelikud, ei ole olemas," ütles Realo ERR-ile.

"Me oleme üldises plaanis seda arvutanud, meie arvutused baseerusid küll andmetel, mida võib-olla meil ei ole nii täpselt kasutada, kui on riigil, ehk et kindlasti ministeeriumil tuleb need arvutused ise teha," lisas Realo.

"Meie loogika lähtus kahest asjast. Me näeme, et täna on erakondi, kelle sooviks on taastada Eestis ettevõtluse tulumaks ja me näeme, et kuigi seda hetkel on plaanitud ajutisena, on oht, et järgmiste koalitsioonide, järgmiste valitsuste puhul võib see muutuda püsivaks ja hakkab pigem kasvama. Ja see oleks Eesti ettevõtlusele ja konkurentsile väga halb märk," sõnas ta.

Realo sõnul kaasaks Ligi pakutud variant rohkem ettevõtteid. "Mitte ainult neid, kes teenivad kasumit, vaid ka ettevõtteid, kes tegutsevad valdkondades, mis võib-olla ei ole hetkel nii kasumlikud, aga tegelevad ikkagi tööhõivega, on olemas töötajad, et ta teatud määral laiendab seda ettevõtete ringi, kes seda tasu maksaks," ütles Realo.

"Me näeme, et see laiapindsem osalemine selles on mõistlik. Ja sinna kindlasti tuleks ka siis need töötajad, kes on registreeritud töötajate registris. Sinna tegelikult registreeritakse ju ka tegelikult töötajaid, kes on mingite muude lepingute alusel, aga teevad siis konkreetset nii-öelda töövõtulepingu alusel tööd," lisas Realo.

"Me leiame, et sellise maksu rakendamine on ka vähem bürokraatlik, kulud on väga selged. Samal ajal, kui me räägime avansilisest ettevõtte tulumaksust, siis seal on väga palju bürokraatiat," ütles ta veel.

"Mille alusel seda arvestada? Kuidas seda maksta? Kuidas seda tagasi küsida?

Riigil on vaja tööle võtta ametnikke, ettevõtjatel on vaja rakendada mingeid uusi põhimõtteid. Nii et selles mõttes me leiame, et sellise maksu puhul vähemalt bürokraatia on oluliselt väiksem," lõpetas Realo.

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) ütles reedel ERR-ile antud intervjuus, et kaalub ettevõtete kasumite avansilise tulumaksu asemel ettevõtete töötajate kõikide palkade täiendavat kaheprotsendilist maksustamist. Ligi sõnul oleks nii maksu lihtsam koguda ja ei oleks ettevõtetele koormav.