Amet peatas Tallinna Reidi tee tühjana seisnud kinnistul tegevuse

Tallinna Reidi tee ääres pikalt tühjana seisnud viie hektari suurusel krundil hakkas linnaga kooskõlastamata tegevus, mille linnaplaneerimise amet peatas. Kinnistu omaniku esindaja väitel tehti seal lihtsamaid pinnasetöid ning ta loodab, et kinnistust saab tulevikus kaasaegne linnakeskkond.

Tallinna linnaplaneerimise ametile laekus ameti arendusosakonna juhataja Katrin Romanenkovi sõnul hiljuti info müra ja valgusreostuse kohta seoses pikalt tühjana seisnud krundiga Reidi tee ääres aadressil Nafta 1/Petrooleumi 6. Linnaplaneerimise amet palus krundil tegevuse peatada.

Kinnistu omaniku Tristania OÜ esindaja Lagle Jõekalda sõnul polnud krundil käsil midagi kahtlast, vaid tehti hoopis erinevaid pinnasetöid, täideti ebatasasusi, lahendati vihmavee äravoolu küsimus, likvideeriti soine ja haisev loik, mis aastate jooksul alale tekkinud oli, ning rajati kinnistusiseseid läbipääsu võimalusi.

Jõekalda sõnul alustati tegevusega praegu, et pinnasetööd enne vihmaseid ilmasid valmis saaksid.

Pinnasetööde ülevaatamiseks alustas linnaplaneerimise amet järelvalvemenetlust.

Kuna detailplaneering krundil puudub, ei saa linnaplaneerimisameti arendusosakonna juhataja Katrin Romanenkovi sõnul krundile praegu midagi ehitada. Ka ajutiseks tegevuseks pole tema sõnul linnaga kooskõlastusi taotletud.

Romanenkovi sõnul koostavad linnaplaneerimise ametnikud praegu omanikele juhiseid, milliseid menetlusi on vaja läbida või lube taotleda erinevateks tegevusteks, olgu nendeks siis hoone püstitamine või ajutise iseloomuga tegevus, nagu näiteks parkla.

Jõekalda sõnul on tegemist väga suure ja mahuka protsessiga ning krundi kasutusvõimalusi on korduvalt arutatud.

"Loodame leida koos Tallinna kesklinna valitsusega alale kasuliku lahenduse, mis rikastaks linnapilti ning muudaks seni kasutuna seisnud ala elavaks ja linnaelanike poolt armastatud paigaks, kuni uus detailplaneering lahenduse leiab," ütles Jõekalda.

Tema sõnul tegeletakse uue detailplaneeringu algatamise planeerimisega. Jõekalda sõnul on varasemast olemas detailplaneering, mis jäi aga pooleli aastal 2017 ja millega edasi ei liiguta, sest see ei vastanud enam Tallinna linna tänastele vajadustele.

"Uue detailplaneeringuga, mida planeerime lähiajal algatada, tahame luua moodsa kaasaegse linnakeskkonna, järgides Tallinna linna üldplaneeringut ning linna vajadusi," rääkis Jõekalda.

Kuni uut detailplaneeringut koostatakse, mis võib kesta mitu aastat, on Jõekalda sõnul alale kasutuse leidmiseks erinevaid ideid.

Praegu toimib kinnistul kuni 500 autole mõeldud SNABB OÜ parkimislahendus, kuid tulevikuplaanide hulka kuulub Jõekalda sõnul näiteks mitmeotstarbelise ala loomine vaba aja veetmiseks.

Tema sõnul on kaalutud võimalust ehitada ajutisi spordirajatisi, näiteks rannavõrkpalli, korvpalli, padeli või liuvälja jaoks, rajada erinevad puhkenurgad nii lastele kui ka täiskasvanutele ning jalutusaed lemmikloomadele.

Mitu mainitud rajatistest vajavad ajutist ehitusluba, mida Jõekalda sõnul plaanide selginedes ka taotletakse.

"Täna tegeleme alles ideede ja võimaluste kaardistamisega. Mainitud plaanid on ainult ideed ning ei pruugi nii realiseeruda," märkis ta.

Krundi omanik on ettevõte Tristania OÜ. Äriregistri andmetel on selle tegelikud kasusaajad venelased Dmitry Lipyavko ja Igor Lysenko, kes on vastavalt Malta ja Küprose kodakondsusega.