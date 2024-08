Trump ja Harris kulutavad Pennsylvanias üha rohkem raha reklaamide peale

Presidendikampaaniad kulutavad miljoneid dollareid reklaamide peale, mis on mõeldud kaalukeeleosariikide jaoks. Kõige suuremat tähelepanu pälvib aga Pennsylvania osariik, mis annab 19 valijameest.

Alates 22. juulist, päev pärast Joe Bideni loobumist, on kandidaadid kulutanud seitsme võtmeosariigi peale 110 miljonit dollarit. Sellest 42 miljonit dollarit on läinud Pennsylvania osariiki. Samas näiteks Georgia osariigi peale on kulutatud ainult 17,8 miljonit dollarit.

Nii Harris kui ka Trump on kulutanud Pennsylvanias 21 miljonit dollarit, kokku siis 42 miljonit dollarit. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kui ameeriklane elab Pennsylvanias ja vaatab telekat, siis kindlasti näeb ta nüüd ka poliitikaga seotud reklaami.

Üleriigiliselt on kandidaadid kulutanud reklaamide peale juba 192 miljonit dollarit. Enamasti näidatakse neid reklaame telekanalites, kaabeltelevisioonis, neid saab kuulata veel ka raadios. Samuti kulutavad kandidaadid raha veel digireklaamide peale, mida levitatakse sotsiaalmeedias ja voogedastusplatvormidel.

Kampaania alles kogub hoogu, kandidaatidel pole plaaniski kulutamist tagasi tõmmata. Pigem on suurem kulutamine alles ees. Trumpi toetav poliitiline tegevus komitee (PAC) MAGA Inc teatas, et kavatseb viies võtmeosariigis kulutada 100 miljonit dollarit. MAGA Inc kampaania peaks kestma kuni 2. septembrini. Seejärel teatas Harrise meeskond, et kulutab sama perioodi jooksul 90 miljonit dollarit, vahendas The Wall Street Journal.

Reklaamid on tavaliselt 30 sekundit pikad, need jooksevad üldiselt enne hommikusi ja õhtuseid uudiseid. Harrisega seotud PAC-id üritavad eelkõige tutvustada oma kandidaati. Trumpi kampaania keskendub sisserändele, kuritegevuse kasvule ning Harrise kritiseerimisele.

Lähipäevade jooksul saavad Pennsylvania elanikud näha Trumpi ja ka Harrist päris elus. Trump korraldab laupäeval kampaaniaürituse, pühapäeval jõuab osariigi lääneossa ka Harris.