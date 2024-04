Uuring: peaministri toetus pöördus tõusule

"Värske peaministriuuringu järgi on peaminister Kaja Kallase toetus kasvanud märtsikuu 15 protsendilt 19 protsendile," kirjutab ajaleht. "Teiste peaministrikandidaatide puhul erilisi muudatusi pole."

Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti toetus on 14 protsenti (viimati 15), EKRE juhil Martin Helmel 12 protsenti (13) ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehel Lauri Läänemetsal kuus protsenti (seitse). Eesti 200 juhi Margus Tsahkna tulemus on seekord neli protsenti (viimati kolm).

Reinsalu toetavad vanemad inimesed. Kallas on ainus naissoost parteijuht, kuid sookaaslaste seas see talle mingit eelist andnud pole. Naistest toetab teda 20 protsenti, meestest 18 protsenti vastanuid – protsendi jagu vastavalt rohkem ja vähem kui tema üldine toetus, märgib Eesti Päevaleht. Naiste seas on populaarseim hoopis Reinsalu, pälvides 24 protsendi toetuse.

Noorte seas on pilt Kallase jaoks rõõmsam. 25–34-aastaste seas edestab ta Reinsalu. Neist toetab Kallast 21 ja Reinsalu 20 protsenti. 18–24-aastaste seas alistab ta Isamaa esimehe juba vastavalt 24 ja 13 protsendi suhtes.

Kõige suuremad käärid peaministrikandidaatide toetuses ilmnevad emakeelepõhises võrdluses. Siin moodustavad esinelikusse kuulujad igaüks omaette kaalukategooria. Eesti emakeelega inimeste seas toetab Reinsalu 32, Kallast 24, Helmet 12 ja Kõlvartit kõigest kaks protsenti vastanutest. Viimati mainitut edestavad ka Läänemets ja Tsahkna vastavalt kuue ja nelja protsendiga.

Vene emakeelega inimestest näeksid Kõlvartit peaministrina täpselt pooled. Martin Helme toetus on kaheksa protsenti ja kõik teised on nullist ainult veidi vähem kui statistilise vea kaugusel.

Peaministriuuringu koostas Turu-uuringute AS ning see põhineb 4.–14. aprillil 2024 tehtud elanikkonnaküsitluse tulemustel. Kokku küsitleti 871 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku.