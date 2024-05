Peaministriuuring: Reinsalu hoiab kindlalt esikohta

Kuigi Isamaa juhi Reinsalu toetuse hiilgeaeg on selgelt jäänud novembrisse – toona tahtis teda peaministritoolil näha suisa 29 protsenti vastanutest –, on ta praegu siiski märgatavalt ees rahva eelistusest number kaks, kelleks on ametis olev valitsusjuht Kaja Kallas (Reformierakond).

Reinsalu kandidatuuri peaministri positsioonile toetab maikuus 24 protsenti valimisealisi kodanikke ja praeguse peaministri Kallase toetus on mai seisuga 18 protsenti, kukkudes aprilliga võrreldes ühe punkti võrra.

See näitab, et Kallasel sai märtsikuus nähtavasti 15 protsendi toetusega põhjast läbi käidud ning talvisest madalseisust on nüüdseks võrdlemisi stabiilselt väljutud. Mullu mais oli Kaja Kallase toetus aga 32 protsenti – aastataguse tulemusega võrrelduna on kukutud pea poole võrra.

Ülejäänud parteijuhtide puhul on pilt järgmine: kolmandale kohale asetub peaministrikandidaatide pingereas tsentrist Mihhail Kõlvart (13 protsenti), neljandale ekrelane Martin Helme (11 protsenti), viiendale sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets (7 protsenti), kuuendaks aga Eesti 200-st Margus Tsahkna (4 protsenti).

Kui nädala pärast toimuksid riigikogu valimised, annaksid oma koduparteile hääle 83 protsenti Keskerakonna toetajatest, 81 protsenti Reformierakonna poolehoidjatest, 80 protsenti Isamaa valijatest ning 71 protsenti EKRE toetajaskonnast. Ülejäänud kahe parlamendipartei puhul on see protsent aga kordi väiksem: sotsiaaldemokraatide valijatest annaksid SDE-le hääle 28 protsenti uuringule vastanutest, Eesti 200-le aga 24 protsenti.

Kuigi Kaja Kallase toetus on rahva seas juba seitsmendat kuud alla 20 protsendipunkti, kannab peaminister enesega idavedude skandaalist ja maksutemaatikast hoolimata siiski kaasas huvitavat nähtust: kodupartei valija näib siiski tema selja taga seisvat samavõrd kui Isamaa valija Urmas Reinsalu puhulgi. Kui Reinsalu hääletaks praeguse seisuga valimistel peaministriks 80 protsenti Isamaa valijatest, siis Kaja Kallasele annaks oma hääle 81 protsenti Reformierakonna valijatest.