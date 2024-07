Peaministriuuring: Michal kerkis eelistustes teisele kohale, liider Reinsalu

Uuringu läbiviija Norstat küsis esmaspäeval ehk samal päeval, kui Michal sai riigikogult volitused valitsuse moodustamiseks, vastajatelt: "Keda eelistaksite näha peaministriametis?" Valida oli võimalik riigikogus esindatud erakondade esimeeste vahel ning vastajate eelistuste põhjal kujunes välja järgmine paremusjärjestus: Urmas Reinsalu 23 protsenti; Kristen Michal 20 protsenti; Mihhail Kõlvart 13 protsenti; Martin Helme 10 protsenti; Lauri Läänemets neli protsenti ja Margus Tsahkna kaks protsenti.

Veel küsis Norstat, millised on vastajate ootused uue peaministri suhtes ning küsimus oli järgmine: "Palun öelge, millised on Teie ootused sellele, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama". 38 protsenti vastajatest arvas, et Michal saab oma tööga hakkama väga halvasti või pigem halvasti, 35 protsendi arvates pigem hästi või väga hästi ning 27 protsenti ütles, et ei oska öelda.

Lisaks küsiti vastajatelt, milline oleks nende eelistatuim valitsuskoalitsioon. Kõige populaarsem variant oli ainus võimalik koalitsioon ilma Reformierakonnata (Eesti 200, SDE, EKRE, Isamaa ja Keskerakond), mida eelistaks 14 protsenti vastajatest. Järgnes Reformierakonna, SDE ja Isamaa koalitsioon (12 protsenti). Ülejäänud koalitsioonivariante valiti oluliselt vähem ning praegust koalitsiooni eelistas seitse protsenti vastajatest.

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles kommentaariks, et Kristen Michali juhitud valitsus peab ennast positiivselt tõestama selleks, et toetus peaministrile või valitsuskoalitsioonile märgatavalt kosuma hakkaks.

"Eelmiselt valitsuselt saadud pärand nii maine kui ka riigivalitsemise olukorra osas on aga pigem raske koorem, mida kanda. Heakskiit peaministri ja valitsuse tegevusele oli viimase aasta aja jooksul üldiselt väga madal ning valijate erakondlikud eelistused on hetkel väga erinevad võrreldes erakondade võimujaotusega riigikogus," sõnas Mölder.

Ta nentis ka, et uue peaministri ametisse astudes on valijad arusaadavalt pigem äraootaval seisukohal. Umbes sama palju valijaid omab Michali valitsuse tegevuse suhtes positiivseid kui negatiivseid ootusi ning rohkem kui veerand valijatest ei oska vastavat seisukohta võtta. "Kiireid nihkeid valijate hoiakutes ilmselt ei tule ning kodanike poolehoid tuleb alles siis, kui sellele eelneb valijate poolt heaks kiidetud või aktsepteeritud reaalne poliitiline tegevus."

Norstati küsitlus viidi läbi 22. juulil veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.