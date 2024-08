Lõuna-Liibanonis sai plahvatuses kolm ÜRO rahuvalvajat vigastada

Iraani toetusega Hezbollah on Palestiina äärmusrühmituse Hamas toetuseks tulistanud Iisraeli territooriumi alates mullu oktoobrist, mil algas Gaza sõda, ning Iisrael on piiriüleselt andnud vastutuld ja korraldanud arvukalt õhurünnakuid.

"Varem täna sai kolm patrullinud rahuvalvajat kergelt viga, kui nende selgelt markeeritud ÜRO sõiduki lähistel kärgatas plahvatus Lõuna-Liibanonis asuva Yarine lähistel," märkis ÜRO Lõuna-Liibanoni rahuvalvemissioon (UNIFIL) avalduses.

"Kõik patrullinud rahuvalvajad naasid turvaliselt oma baasi. Me uurime vahejuhtumit."

Varem päeval teatas Liibanoni riiklik uudisteagentuur NNA, et Iisraeli sõjalennukid ründasid Dhayra küla, mis asub kilomeetri kaugusel Yarinest. Teate kohaselt tõi rünnak kaasa vigastusi.

UNIFIL-i allikas ütles AFP-le, et plahvatus, mis vigastas rahuvalvajaid, oli tõenäoliselt seotud lähedal korraldatud õhurünnakuga, mis ei olnud siiski otsetabamus.

Varem augustis ütles ÜRO rahuoperatsioonide abipeasekretär Jean-Pierre Lacroix AFP-le, et UNIFIL on praegu tähtsam kui eales varem, kuna see on ainus sidekanal Iisraeli ja Liibanoni osapoolte vahel kõigi selle osadega, näiteks Hezbollah'ga.

ÜRO Julgeolekunõukogul on kavas pikendada veel aasta võrra UNIFIL-i mandaati, mis saab ümber selle kuu lõpus.

AFP arvestuse kohaselt on Liibanonis saanud piiriüleses vägivallas surma 582 inimest, neist enamik on Hezbollah' võitlejad, kuid nende hulgas on ka 128 tsiviilisikut.

Iisraeli poolel, sealhulgas annekteeritud Golani kõrgendikel, on hukkunud sama ajaga 22 sõdurit ja 26 tsiviilisikut, selgub Iisraeli armee statistikast.