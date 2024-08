Iisrael ja USA valmistuvad Iraani rünnakuks

Pinged Lähis-Idas kasvavad, kuna Iraan ähvardas viimaste rünnakute eest kätte maksta. USA lubas Iisraeli Iraani rünnaku korral kaitsta.

USA kaitseminister Lloyd J. Austin vestles pühapäeval oma Iisraeli kolleegiga ning kinnitas taas, et USA toetab juudiriiki.

Austin ja Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant arutasid, kuidas USA saaks toetada Iisraeli kaitset. Arutati ka pingete leevendamist piirkonnas.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles pühapäeval, et Iisrael on juba mitmel rindel sõjas Iraani ja selle rahastatud rühmitustega.

Netanyahu ütles, et Iisrael on valmis igaks stsenaariumiks. USA välisminister Antony Blinken ütles pühapäeval, et Iraan ja Hezbollah võivad Iisraeli rünnata juba esmaspäeval.

Esmaspäeval peaks Iisraeli jõudma ka USA keskväejuhatuse (CENTCOM) staabiülem kindral Michael Erik Kurilla.

USA on tugevnevate pingetega seoses Lähis-Itta saatnud ka täiendava lennuväeeskaadri ja sõjalaevu. Tegu on suurima USA vägede liigutamisega Gaza sõja algusest peale.

Eelmisel nädala tapeti Teheranis Hamasi liider, Liibanonis sai surma Hezbollah tippjuht. Järjest suurem hulk Euroopa riike soovitab nüüd oma kodanikel Liibanonist kiiresti lahkuda, sest kardetakse Iisraeli ja Hezbollah´ vastasseisu laienemist suuremaks piirkondlikuks konfliktiks.

Samal ajal jätkab Iisrael Gaza sektori pommitamist, piirkond on humanitaarkatastroofi äärel.

Eelmisel nädalavahetusel puhkesid Iisraelis veel ka valitsusvastased meeleavaldused. Kümned tuhanded iisraellased nõuavad, et Netanyahu jõuaks Hamasiga kokkuleppele, et riik saaks vabastada Gazas hoitavad pantvangid. Hamasi käes on endiselt rohkem kui 100 pantvangi.