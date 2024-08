Valimised USA-s: Graham ärgitas Trumpi tegelema sisulise poliitikaga

Graham saab Trumpiga hästi läbi ning käib temaga ka pidevalt golfi mängimas. Siiski ütles senaator, et Trump peaks keskenduma poliitilisele debatile, vahendas The Telegraph.

Trump on varem öelnud, et tal puudub austus asepresident Harrise vastu ning ta ei kavatse niipea isiklike rünnakuid lõpetada. Mõned Trumpi liitlased leiavad, et Trump peab tegema oma kampaanias muudatusi ja pöörama rohkem tähelepanu poliitikale.

Ka Graham tõi pühapäeval välja, et Trump peab rohkem rõhku panema sisule ning rääkima teemadest, mis ameeriklastele korda lähevad.

"President Trump võib need valimised võita. Tema poliitika on Ameerikale kasulik. Kui on olemas poliitiline debatt, siis ta võidab. Provokaator ja showmees Donald Trump ei pruugi neid valimisi võita," ütles Graham.

Viimased üleriigilised küsitlused näitavad, et Harrisel on valimiste eel napp edumaa. Ka RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi on Harrisel Trumpi ees 1,4 protsendiline edumaa. Kihlveokontorite soosik on samuti Harris, kuigi seal on tema edu Trumpi ees veidi vähenenud.

Roostevööndis asuvates kaalukeeleosariikides on Trumpi ja Harrise toetused võrdsustunud ning valimiste saatus püsib noateral. Suffolki ülikooli poolt avaldatud küsitlusest selgus, et Harris suutis Michiganis ja Pennsylvanias elavate mustanahaliste valijate seas toetust suurendada. See toetuse kasv tuli pärast seda, kui Trump hakkas seletama, et Harris hakkas end mustanahalise naisena kujutama alles mõni aastat tagasi. Harrisel on Jamaica päritolu isa, tema ema tuli USA-sse Indiast.

Laupäeval jätkas Trump isiklikke rünnakuid Harrise aadressil ning nimetas teda "seltsimees Kamalaks" ja väitis, et tema isa oli "marksistlik majandusprofessor".

Mõned vabariiklased leiavad, et Trump peaks kõige rohkem keskenduma hinnatõusuga seotud küsimustele. Partei populistlikum tiib leiab, et Trump peab rohkem rääkima kuritegevuse kasvust ja piirikriisist.

Sel nädalal algab Chicagos ka demokraatide parteikongress ning Kamala Harrisest saab siis ametlik presidendikandidaat. Kongressil astuvad veel üles ekspresidendid Barack Obama ja Bill Clinton.

Samas peavad demokraadid arvestama veel ka Palestiina-meelsete protestijatega, kes korraldavad Chicagos massimeeleavaldusi. Kohalik politsei siiski lubas, et 1968. aasta sündmusi seekord ei toimu. Toona toimus Chicagos samuti demokraatide kongress ning linnas puhkesid sõjavastased massimeeleavaldused. Inimesed protestisid siis Vietnami sõja vastu ning politsei kasutas vägivalda protestijate vastu.