Trump ja Harris murravad piike ka sotsiaalmeedias

Nii asepresident Harris kui ka Trump üritavad noori valijaid enda selja taha koondada. Trump on sotsiaalmeedias juba vana kala, ta on aastaid erinevaid platvorme kasutanud oma sõnumi levitamiseks ning vastaste ründamiseks. Ta on kogunud suure jälgijaskonna ning suudab seetõttu oma valijatega otse suhelda.

Näiteks hiljuti tantsis Trump koos 23-aastase suunamudija Adin Rossiga, see Tiktoki postitus on kogunud ligi 50 miljonit vaatamist. Trump on ka Twitteris tagasi, tal on seal ligi 90 miljonit jälgijat. Tema tähtsaim liitlane on seal Elon Musk, kel on seal lausa 195 miljonit jälgijat.

Trump andis hiljuti ka intervjuu Muskile. Miljardäri väitel on see intervjuu kogunud kokku üle miljardi vaatamise.

Samas ka Harrise kohalolu sotsiaalmeedias kasvab.

Harrise digimeeskonda kuulub ligi 175 inimest, tema Tiktoki kontot haldab spetsiaalne meeskond, kuhu kuuluvad alla 25-aastased inimesed, vahendas The Wall Street Journal.

Harrise juuli lõpus loodud Tiktoki konto kogus esimese ööpäevaga kaks miljonit jälgijat, sel on nüüd ligi 4,5 miljonit jälgijat. Hiljuti sai ka demokraatide asepresidendikandidaat Tim Walz oma Tiktoki konto.

"Harrise kampaania teeb head tööd. Nende meemide loomise tegevus on asjakohane. Nüüd on aga küsimus selles, kas nad suudavad selle entusiasmi ka häälteks vormistada," ütles 2008. aasta Barack Obama kampaanianõunik Scott Goodstein.

Sotsiaalmeedias peavad veel võitlust Harrise ja Trumpi veendunud pooldajad, mõlemad pooled süüdistavad üksteist äärmusluses.

Vaatlejad on seetõttu aastaid proovinud hinnata, kuidas sotsiaalmeedias toimuvad kampaaniad mõjutavad päris elus toimuvat. Praegu väidavad mõlemad pooled, et nende kampaania sotsiaalmeedias töötab.

Sel nädalal algab veel demokraatide parteikongress, üritusest võtavad osa ka suunamudijad. Ka vabariiklased tõid enda viimasele kongressile suunamudijad ja andsid neile seal palju eetriaega.