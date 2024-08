Kennedy võib Harrise võidu takistamiseks liikuda Trumpi selja taha

Robert F. Kennedy jr kandideerib sõltumatu kandidaadina USA presidendiks, kuid tema asepresidendikandidaat Nicole Shanahan ütles, et Kennedy võib liikuda hoopis vabariiklaste kandidaadi Donald Trumpi selja taha, et takistada nii Kamala Harrisel valimisi võitmast.

Shanahan rääkis, et nad kaaluvad Valgesse Majja kandideerimisest loobumist, et aidata Trumpil võita valimised. Tema sõnul on Kennedy meeskonna laual nüüd kaks valikut. Üheks variandiks on ühendada jõud vabariiklastega. Teine variant näeb ette, et Kennedy jätkab kandideerimist, et olla siis valmis 2028. aasta valimisteks.

"Me kaalume kahte võimalust. Üks on jätkamine, moodustades uue partei, kuid meil on oht saada Kamala Harrise ja Tim Walzi presidentuur, sest võtame Trumpilt hääli. Või me loobume ja ühendame jõud Trumpiga. Eemaldume ja selgitame oma valijatele, miks me selle sellise otsuse teeme," rääkis Shanahan.

Robert F Kennedy Jr on 1963. aastal tapetud USA presidendi vennapoeg ning tema isa oli senaator ja demokraat Robert F Kennedy. 38-aastane Shanahan juhib fondi, mis keskendub keskkonnale ja abordiõiguste kaitsmisele ning ta on tehnoloogiahiiglase Google kaasasutaja Sergey Brini endine abikaasa.

Kennedy pöördus augusti alguses ka Harrise poole, et arutada võimalust toetada tema kampaaniat. Vastutasuks tahtis ta kõrget ametikohta Harrise administratsioonis. Harris ja tema meeskond ei näidanud Kennedy pakkumise vastu aga üles huvi ning sõltumatu kandidaat nimetas seda "strateegiliseks veaks", vahendas The Telegraph.

Trump ja Kennedy kohtusid samas juulis toimunud vabariiklaste kongressil Milwaukees. Kennedy sõnul oli toona nende vestluse teemaks riigi ühtsus, mitte tema presidendikampaania tulevik.